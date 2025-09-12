Oggi è finalmente arrivato il momento che i fan di Nintendo aspettavano con impazienza: il nuovo Nintendo Direct sarà trasmesso oggi, venerdì 12 settembre, alle 15:00 italiane.

Dopo settimane di attesa e discussioni online, potremo finalmente scoprire cosa ha in serbo la casa di Kyoto per il futuro di Nintendo Switch 2 e per l’attuale Nintendo Switch.

L’evento durerà circa sessanta minuti e sarà visibile in diretta streaming sul sito ufficiale di Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia. Se vuoi seguirlo in tempo reale, ecco il link diretto per vederlo in italiano: clicca qui per la diretta.

Le aspettative della community sono altissime. È il primo Nintendo Direct dopo la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 e tutti si aspettano rivelazioni importanti: i titoli di lancio, qualche annuncio a sorpresa e forse il ritorno di franchise storici che hanno fatto la storia della compagnia.

La tradizione di Nintendo è sempre stata quella di mantenere il massimo riserbo fino all’ultimo minuto, e proprio questo alimenta l’attesa e il dibattito. In rete i fan discutono di possibili apparizioni di Super Mario (anche del nuovo film) e nuove IP capaci di accompagnare la nuova console.

Questo appuntamento sarà fondamentale anche per comprendere la strategia di Nintendo nei prossimi mesi. Scopriremo se il passaggio da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2 sarà graduale, con un supporto prolungato per la console attuale, oppure se la transizione sarà più rapida, con un’attenzione rivolta quasi esclusivamente ai giochi di nuova generazione.

Negli ultimi anni i Direct hanno spesso segnato tappe decisive per capire la direzione dell’azienda e l’evento di oggi non fa eccezione.

L’appuntamento è dunque fissato: alle 15:00 scopriremo insieme cosa bolle in pentola per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, in una diretta che promette di essere uno dei momenti più importanti dell’anno per Nintendo e per tutti i videogiocatori.