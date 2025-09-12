Il Nintendo Direct di oggi ha regalato una sorpresa che farà felici sia i fan di vecchia data sia i nuovi giocatori: Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 torneranno in una raccolta unica, una collection che riunisce due dei capitoli più amati e celebrati della saga dell’idraulico baffuto.

La collection, presentata con un trailer ricco di sequenze tratte dai due titoli originali, offrirà la possibilità di rivivere le avventure spaziali di Mario in una veste aggiornata per Nintendo Switch 2 e per l’attuale Nintendo Switch.

La data di uscita è già stata fissata: il pacchetto sarà disponibile sugli scaffali a partire dal 2 ottobre 2025, una ricorrenza che molti hanno già segnato sul calendario.

Si tratta di un’occasione unica per chi non ha mai avuto modo di giocare i due episodi originali, usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2010 su Nintendo Wii. Entrambi furono accolti con entusiasmo da critica e pubblico, venendo riconosciuti come capolavori del platform 3D grazie al level design innovativo, all’uso creativo della gravità e alla capacità di reinventare la formula classica di Super Mario portandola letteralmente “tra le stelle”.

Per i giocatori storici, invece, la raccolta rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato. Ritrovare mondi iconici come le Galassie delle Uova o le imprese a bordo dell’astronave di Mario sarà un ritorno a emozioni che hanno segnato un’intera generazione di videogiocatori.

Nintendo non ha ancora diffuso tutti i dettagli tecnici, ma l’aspettativa è quella di un’edizione che possa valorizzare i titoli con un comparto grafico aggiornato, un frame rate stabile e magari alcune aggiunte pensate per le nuove console.

Questa raccolta si inserisce nel solco delle celebrazioni per i grandi classici di Super Mario, confermando la volontà di Nintendo di riportare sotto i riflettori alcuni dei capitoli più amati, mantenendo viva la memoria della saga e offrendo nuove opportunità a chi si avvicina per la prima volta al mondo del baffuto idraulico.

Con il ritorno di Super Mario Galaxy 1 e 2 in un unico pacchetto e il film in arrivo nel 2026, il mese di ottobre si preannuncia stellare per i fan dell’idraulico più famoso del mondo.