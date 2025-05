Se siete appassionati di giochi di ruolo storici e immersivi, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. La Day One Edition di Kingdom Come: Deliverance II per PS5 è disponibile al prezzo eccezionale di 54,99€, con uno sconto del 27% rispetto al più recente prezzo più basso di 74,99€. Si tratta del minimo storico per uno dei titoli più apprezzati dell'anno, un'occasione da cogliere al volo per arricchire la propria collezione.

Kingdom Come: Deliverance II, chi dovrebbe acquistarlo?

Kingdom Come: Deliverance II vi catapulta nella Boemia del XV secolo, dilaniata dalla guerra civile, in un mondo aperto dettagliatissimo e ricco di fascino. Nei panni di Henry di Skalitz, un semplice fabbro trascinato da eventi epocali, vivrete un'avventura fatta di vendetta, tradimenti e crescita personale, alla ricerca di un destino più grande. La narrazione si sviluppa tra paesaggi mozzafiato, villaggi medievali ricostruiti con cura storica e combattimenti realistici che premiano la tattica e la preparazione.

Questa Day One Edition include anche il DLC "Lo stemma del leone", che arricchisce l'esperienza con una missione bonus esclusiva, offrendo ancora più contenuti per chi desidera esplorare ogni angolo del regno e vivere appieno la storia di Henry. Il comparto tecnico sfrutta appieno le potenzialità della PS5, con grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e un livello di dettaglio che rende ogni battaglia e dialogo ancora più immersivo.

A soli 54,99€, Kingdom Come: Deliverance II rappresenta non solo un ottimo acquisto per gli amanti del genere, ma anche un investimento intelligente per chi desidera un gioco longevo, impegnativo e ricco di sfumature narrative. Approfittate subito di questa offerta su Amazon, prima che il prezzo torni a salire: è l'occasione perfetta per partire alla conquista della Boemia medievale. Per ulteriori informazioni, vi raccomandiamo di leggere la nostra recensione completa.

Vedi offerta su Amazon