Humble Store Spring Sale 2025: tantissimi giochi a PREZZI IMPERDIBILI!

Humble Store ha finalmente dato il via alla Spring Sale 2025, una delle promozioni più attese dagli appassionati di videogiochi per PC. Si tratta di un’occasione unica per arricchire la vostra libreria digitale con titoli di altissimo livello, approfittando di sconti che arrivano fino al 90%. La promozione sarà attiva solo per un periodo limitato, fino al 28 maggio, e include centinaia di giochi, dai grandi successi delle software house più famose alle gemme nascoste della scena indie internazionale.

Vedi offerte su Humble Store

Humble Store Spring Sale 2025, perché approfittarne?

Durante la Humble Spring Sale 2025, avrete l’opportunità di acquistare a prezzi stracciati titoli del calibro di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, lo straordinario RPG futuristico di CD Projekt RED scontato del 33%, oppure Red Dead Redemption 2, l’epopea western open world di Rockstar Games, proposta a un prezzo davvero competitivo. Gli amanti del mondo dei supereroi potranno mettere le mani su Marvel’s Midnight Suns, mentre chi apprezza i giochi stealth non dovrebbe lasciarsi sfuggire la Batman: Arkham Collection, disponibile con uno sconto dell’85%.

A questi si aggiungono veri e propri cult dell’universo indipendente come Hollow Knight, il metroidvania di Team Cherry che ha conquistato la critica e i giocatori di tutto il mondo, e Satisfactory, il gestionale in prima persona perfetto per chi ama costruire e ottimizzare sistemi complessi. In offerta anche Persona 3 Reload e Persona 4 Golden, due capisaldi dei JRPG, scontati rispettivamente del 30% e 40%.

Acquistare su Humble Bundle non è solo un modo intelligente per giocare di più spendendo meno: una parte del ricavato di ogni acquisto viene infatti devoluta a organizzazioni no-profit in tutto il mondo. Partecipando alla Spring Sale, contribuirete a sostenere cause benefiche mentre vi divertite con alcuni dei migliori titoli sul mercato.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione: visitate subito il sito ufficiale di Humble Store, esplorate il catalogo completo della Spring Sale 2025 e approfittate degli sconti imbattibili prima che la promozione finisca, il 28 maggio.

