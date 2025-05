Amnesia: The Bunker, Evil West e altri splendidi titoli nell'Humble Choice di maggio!

Humble Bundle ha appena svelato l'attesissimo Humble Choice di maggio 2025, una raccolta eccezionale che include otto giochi completi da riscattare su Steam, ideali per chi vuole espandere la propria libreria con titoli di grande valore. Con l’abbonamento mensile da 12,99€, potrete accedere a una selezione di titoli che spaziano tra diversi generi, pensata per soddisfare anche i gusti più esigenti, con la garanzia di poterli conservare per sempre, anche se in futuro decideste di annullare la sottoscrizione.

Humble Choice, perché abbonarsi?

Tra i protagonisti del mese troviamo Amnesia: The Bunker, una delle esperienze horror più intense degli ultimi anni, che vi immerge in un’atmosfera claustrofobica e angosciante durante la Prima Guerra Mondiale, con un gameplay che premia l'ingegno e la sopravvivenza. Al suo fianco brilla Evil West, un adrenalinico action-shooter ambientato in un selvaggio west infestato da creature demoniache, che combina combattimenti brutali e uno stile visivo ispirato alle graphic novel. Se amate i giochi strategici con una forte componente narrativa, resterete affascinati da The Thaumaturge - Deluxe Edition, un RPG ambientato in una Varsavia alternativa del 1905, arricchito da scelte morali e poteri sovrannaturali.

Non mancano le sorprese con Shadow Gambit: The Cursed Crew, uno stealth strategico ambientato in un mondo di pirati non morti, e Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, erede spirituale di Suikoden che porta su schermo una grandiosa epopea JRPG. A completare la line-up troviamo il classico d’azione Star Wars: Bounty Hunter, il visionario metroidvania psichedelico Ultros e il soulslike oscuro e stilizzato Corpse Keeper. Tutti titoli capaci di offrire ore di divertimento e varietà.

Oltre al valore ludico, Humble Choice consente di supportare organizzazioni benefiche internazionali, rendendo ogni acquisto una buona azione. Questo pacchetto sarà disponibile solo per un periodo limitato, quindi non lasciatevi sfuggire l’occasione di scoprire alcune delle migliori offerte gaming su PC del mese e di aggiungere alla vostra collezione giochi premium per Steam a un prezzo davvero competitivo.

