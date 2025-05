Se siete appassionati di mitologia norrena e amate le grandi avventure d’azione, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta: God of War Ragnarök per PS5 è disponibile su GameStop a soli 39,99€, con uno sconto di ben 40,99€ rispetto al prezzo di listino di 80,98€. Una promozione imperdibile per aggiungere alla vostra collezione uno dei titoli più acclamati dell'intera generazione.

Vedi l'offerta su Gamestop

God Of War Ragnarok, chi dovrebbe acquistarlo?

Sviluppato da Santa Monica Studio, God of War Ragnarök è il seguito diretto del reboot del 2018, e conclude in modo epico l’arco narrativo norreno di Kratos e Atreus. In questo nuovo capitolo, padre e figlio si avventurano nei nove regni alla ricerca di risposte e alleati, mentre il mondo si prepara all’arrivo del Ragnarök, la battaglia che segnerà la fine di tutte le cose.

Il gioco si distingue per la sua narrazione intensa, le ambientazioni mozzafiato e un gameplay rinnovato, arricchito da nuove abilita per entrambi i protagonisti. Tornano le iconiche Lame del Caos, il Leviatano e lo Scudo del Guardiano, strumenti fondamentali per affrontare le insidie di creature mitologiche e potenti divinità norrene. Atreus, ora più maturo, assume un ruolo sempre più centrale e il suo sviluppo contribuisce a dare ulteriore profondità al racconto.

Acclamato dalla critica e dai fan, God of War Ragnarök ha vinto numerosi premi e ha conquistato milioni di giocatori grazie alla sua capacità di coniugare emozione, azione e spettacolarità visiva. Se desiderate vivere un’avventura memorabile, questa è l’occasione perfetta per farlo al miglior prezzo disponibile.

Attualmente in vendita a soli 39,99€ su GameStop, questo capolavoro rappresenta un investimento sicuro per ogni possessore di PS5. Approfittatene ora prima che l’offerta venga ritirata: God of War Ragnarök vi aspetta per accompagnarvi in un viaggio tra mito e destino. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alle altre offerte in corso per la promozione Days Of Play.

