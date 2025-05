Se amate i giochi d’azione in stile open world e state cercando un'esperienza immersiva su PlayStation 5, è il momento perfetto per acquistare Ghost of Tsushima Director’s Cut, ora disponibile su Amazon a soli 39,99€, con un sconto del 27% rispetto al prezzo più basso recente di 54,90€. Un'occasione imperdibile per scoprire o rivivere una delle produzioni più apprezzate dell'intera generazione.

Ghost of Tsushima Director’s Cut, chi dovrebbe acquistarlo?

Ghost of Tsushima (qui trovate la nostra recensione completa) è un titolo sviluppato da Sucker Punch Productions, gli stessi creatori della celebre saga Infamous, e si distingue per una grafica mozzafiato che restituisce in modo realistico le atmosfere del Giappone feudale. Il gioco permette di esplorare l'isola di Tsushima durante l'invasione mongola del 1274, offrendovi totale libertà d'azione in un mondo ricco di dettagli, storie secondarie e ambientazioni suggestive.

La Director’s Cut include tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati dopo il lancio, oltre a una nuova espansione ambientata sull'isola di Iki, che aggiunge ore di gameplay, nuove sfide e approfondisce la storia del protagonista Jin Sakai. Il sistema di combattimento offre un duplice approccio: potete affrontare i nemici come nobili samurai, sfidandoli in duelli all'arma bianca, oppure come Spettro, sfruttando tecniche furtive, gadget e strategia. Un mix dinamico che arricchisce ulteriormente la profondità del gioco.

Grazie all'ottimizzazione per PlayStation 5, potrete godere di tempi di caricamento rapidissimi, feedback aptico del DualSense e un comparto visivo ancora più nitido e fluido.

A questo prezzo, Ghost of Tsushima Director’s Cut rappresenta un acquisto altamente consigliato per tutti gli appassionati di titoli d'azione e avventura. Approfittate ora della promozione su Amazon e immergetevi in un capolavoro videoludico che ha segnato un'epoca.

Vedi offerta su Amazon