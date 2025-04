F1 24 per PS5 a soli 25€: accendi i motori, risparmia alla grande!

F1 24 per PS5 è in super offerta su Amazon a soli 24,99€ invece di 37,90€, con uno sconto del 34%! Questo titolo vi permetterà di vivere l'esperienza completa del Campionato Mondiale di Formula 1 2024 con l'inedita modalità Carriera Pilota completamente rinnovata. Potrete gareggiare nei panni dei vostri piloti preferiti, godendo della fisica di guida migliorata e di un realismo senza precedenti grazie alla tecnologia dinamica di EA SPORTS.

F1 24 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

F1 24 è un acquisto consigliato per gli appassionati di Formula 1 che desiderano vivere l'emozione del campionato mondiale 2024 direttamente dal loro salotto. Con la nuova modalità Carriera Pilota completamente rinnovata, potrete vestire i panni dei vostri piloti preferiti e costruire la vostra leggenda attraverso stagioni multiple, rivalità accese e interazioni realistiche tratte dalle vere comunicazioni di F1. La fisica di guida migliorata e il sistema di sospensioni cinetico vi faranno sentire ogni curva e ogni sorpasso come se realmente in pista.

Questo titolo soddisfa perfettamente le esigenze dei giocatori che cercano sia un'esperienza simulativa profonda che un'immersione autentica nel mondo della Formula 1. Gli appassionati di tuning apprezzeranno le opzioni di assetto vettura e le impostazioni del motore più dettagliate, mentre i fan della narrazione sportiva troveranno coinvolgente il sistema di riconoscimenti che tiene traccia dei successi attraverso multiple stagioni. F1 24 rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole mettersi al volante della propria monoposto virtuale.

F1 24 per PS5 rappresenta un'occasione per tutti gli appassionati di Formula 1. Il ricco comparto tecnico, unito alla profonda modalità Carriera e all'esperienza di guida realistica, lo rendono un acquisto sia per i veterani della serie che per i nuovi giocatori che vogliono vivere il brivido dei circuiti più famosi del mondo.

