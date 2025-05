Espandi la memoria della tua PS5 con questo SSD Samsung da 2 TB, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un SSD NVMe dalle prestazioni eccezionali per il vostro PC da gaming o per espandere la memoria della PS5, l'offerta attuale su Amazon rappresenta un'opportunità da cogliere al volo. Infatti, Samsung 990 Pro da 2 TB è infatti disponibile al prezzo straordinario di 143,35€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 161,49€. Si tratta del minimo storico per questo modello, il che lo rende ancora più interessante per chi desidera aggiornare il proprio sistema con una delle migliori unità SSD sul mercato.

Samsung 990 Pro 2 TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung 990 Pro sfrutta l'interfaccia PCIe 4.0 e la tecnologia V-NAND MLC, offrendo velocità di lettura fino a 7.450 MB/s e fino a 6.900 MB/s in scrittura. Queste prestazioni garantiscono caricamenti ultra rapidi, tempi di risposta ridotti e un trasferimento dati senza interruzioni, risultando perfette non solo per il gaming, ma anche per il lavoro con applicazioni pesanti e file di grandi dimensioni.

La compatibilità con PlayStation 5 è un altro vantaggio da non sottovalutare: il Samsung 990 Pro è perfettamente integrabile nella console Sony, ampliando lo spazio disponibile per i giochi senza sacrificare le prestazioni. Il dissipatore integrato consente di mantenere temperature ottimali anche sotto carichi intensi, mentre il sistema Dynamic Thermal Guard evita il surriscaldamento e protegge i dati da eventuali cali di prestazioni dovuti a problemi termici.

Grazie alla capacità di 2 TB, avrete spazio più che sufficiente per installare numerosi giochi, programmi e documenti, mantenendo sempre il sistema reattivo e performante. Considerando le specifiche tecniche di alto livello, la versatilità e il prezzo attuale in offerta, questo SSD rappresenta una delle migliori scelte possibili nel panorama degli SSD PCIe 4.0.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile: Samsung 990 Pro da 2 TB a soli 143,35€ è un investimento ideale per chi cerca affidabilità, velocità e capienza al miglior prezzo disponibile. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per PS5 per ulteriori consigli.

