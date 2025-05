Elden Ring Nightreign: RISPARMIA fino al 22% sul preorder!

Se siete tra coloro che attendono con trepidazione una nuova avventura nell'universo di Elden Ring, questa è l'occasione perfetta per assicurarvi Elden Ring: Nightreign in preorder a un prezzo scontato grazie alle offerte di Instant Gaming. Il gioco, previsto per il lancio il 30 maggio 2025, è disponibile in più versioni, ognuna con un'ottima riduzione rispetto al prezzo di listino.

Elden Ring Nightreign, chi dovrebbe prenotarlo?

La versione PC standard di Elden Ring: Nightreign viene proposta a soli 31,79€, con uno sconto del 21% rispetto ai consueti 40€. Se giocate su Xbox One o Xbox Series X|S, potrete prenotare la vostra copia a 32,79€, con un risparmio del 18%. Per chi desidera un'esperienza più completa, la Deluxe Edition per PC è acquistabile a 42,79€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 55€.

Elden Ring: Nightreign non è un semplice DLC, ma una avventura standalone progettata per offrire una nuova esperienza ambientata nello stesso universo narrativo del capolavoro di FromSoftware. Il preorder include anche un gesto bonus esclusivo, mentre la Deluxe Edition arricchisce il pacchetto con contenuti extra come il DLC, un artbook digitale e una mini colonna sonora, ideali per gli appassionati che vogliono immergersi ancora di più nell'atmosfera oscura e affascinante del gioco.

Dal punto di vista del gameplay, Elden Ring: Nightreign punta a reinventare il design originale, introducendo una formula cooperativa per fino a tre giocatori, perfetta per affrontare insieme i pericoli della notte. Potrete scegliere tra eroi unici, ognuno con abilità distintive che, combinate, generano potenti sinergie. Il mondo di gioco, in costante mutamento, proporrà sfide sempre nuove, culminando in battaglie epiche contro boss notturni pronti a mettere alla prova le vostre abilità.

Con queste offerte vantaggiose su Instant Gaming, è il momento ideale per assicurarvi Elden Ring: Nightreign al miglior prezzo possibile. Approfittatene subito e preparatevi a sfidare l'oscurità come mai prima d'ora.

