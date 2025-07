Il DualSense V2 Mimetico è disponibile su Unieuro a 59,99€ invece di 74,99€, con uno sconto del 20%. Questo controller wireless Sony per PlayStation 5 vi offre tecnologia Bluetooth 5.1 e trigger adattivi per un'esperienza di gioco immersiva. Compatibile anche con Android, MAC, PC e iOS, questo controller presenta un design mimetico grigio e batteria ricaricabile da 1560 mAh per lunghe sessioni di gioco.

Sony DualSense V2 Mimetico, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DualSense V2 Mimetico si rivolge principalmente ai gamer appassionati di PlayStation 5 che desiderano un controller dalle prestazioni superiori e dal design accattivante. Grazie alla sua colorazione mimetica grigia, questo gamepad attira chi cerca un accessorio dall'estetica militare e distintiva. La compatibilità con Android, MAC, PC e iOS lo rende perfetto anche per chi utilizza multiple piattaforme di gioco, garantendo versatilità d'uso in ogni contesto ludico.

Le caratteristiche come la vibrazione reflex, il ritorno di forza e il touchpad integrato soddisfano le esigenze di chi vuole vivere un'esperienza di gioco coinvolgente e realistica. Con 14 tasti programmabili, accelerometro e giroscopio, questo controller risponde alle necessità dei giocatori più esigenti che ricercano precisione e controllo totale. La batteria ricaricabile da 1560 mAh e la connettività Bluetooth 5.1 garantiscono lunghe sessioni di gioco senza interruzioni, rendendolo ideale per maratone gaming e competizioni online.

Con uno sconto del 20%, il DualSense V2 Mimetico a 59,99€ rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un controller premium a un prezzo vantaggioso. La colorazione mimetica grigia aggiunge un tocco distintivo, mentre le tecnologie innovative vi garantiranno un'esperienza di gioco superiore su multiple piattaforme. La consegna gratuita e la possibilità di ritiro gratis in negozio rendono questo acquisto ancora più conveniente per i gamer che desiderano il meglio della tecnologia Sony.

