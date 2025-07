Il celebre manga di Hajime Isayama approda nel mondo del gioco di ruolo con una nuova esperienza narrativa firmata Panini e Need Games!

In occasione di Gen Con 2025, una delle fiere internazionali più importanti dedicate al gioco, Panini e Need Games! hanno annunciato congiuntamente lo sviluppo del primo gioco di ruolo da tavolo ufficiale basato sull’universo narrativo de L’Attacco dei Giganti (Attack on Titan), l’iconico manga scritto e disegnato da Hajime Isayama.

L’Attacco dei Giganti: il gioco di ruolo

Il progetto, attualmente in fase di lavorazione, è destinato a coinvolgere fan, giocatori e appassionati di narrazione condivisa, offrendo una nuova chiave di lettura e partecipazione all’universo cupo e complesso immaginato da Isayama. Attraverso meccaniche che favoriscono l’immedesimazione e l’interpretazione dei personaggi, i partecipanti potranno calarsi nei panni dei membri dell’Armata Ricognitiva, corpo militare d’élite incaricato di esplorare il mondo al di là delle mura e affrontare direttamente la minaccia dei Giganti.

Il gioco sarà basato sul sistema Year Zero Engine, originariamente sviluppato dalla svedese Free League Publishing e già adottato con successo in GDR come Tales from the Loop, Mutant: Year Zero e Alien: The Roleplaying Game. La scelta di questo sistema garantisce un impianto solido ma flessibile, adatto a riprodurre la tensione narrativa, il senso di pericolo costante e le scelte morali che definiscono l’opera originale.

Con questo annuncio, Panini e Need Games! pongono le basi per un prodotto editoriale nel mondo dei giochi di ruolo che intende coniugare fedeltà all’immaginario originale con meccaniche di gioco moderne e coinvolgenti. L’uscita è prevista in più lingue e sarà accompagnata da materiali di supporto che aiuteranno i giocatori a creare storie inedite e coerenti con il mondo di Attack on Titan.

Ulteriori dettagli su data di pubblicazione, manuali, contenuti narrativi e campagne introduttive verranno rilasciati nei prossimi mesi.

Cos’è L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) è uno dei manga più rilevanti del panorama contemporaneo, non solo per l’impatto commerciale ma per la profondità tematica e narrativa. L’opera, iniziata nel 2009 in Giappone sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine e conclusa nel 2021, è stata pubblicata in Italia da Planet Manga, etichetta editoriale di Panini Comics.

La storia è ambientata in un mondo in cui l’umanità è stata quasi interamente annientata da enormi creature umanoidi note come Giganti, che divorano gli esseri umani senza motivo apparente. I pochi sopravvissuti si sono rifugiati dietro tre imponenti mura concentriche, alte abbastanza da tenere lontane queste creature. L’equilibrio, però, viene spezzato quando un colossale Gigante sfonda la prima barriera, dando il via a un’escalation di eventi che porterà a rivelazioni sconvolgenti sull’origine dei Giganti, la storia dell’umanità e il senso stesso della libertà.

Protagonista della serie è Eren Jaeger, giovane determinato a vendicarsi delle creature che hanno distrutto la sua città, affiancato dagli amici Mikasa e Armin. La narrazione evolve rapidamente in un intreccio sempre più complesso, tra giochi di potere, guerra, complotti e rivelazioni filosofiche, fino a mettere in discussione ogni certezza iniziale.

Adattato anche in un anime di enorme successo, Attack on Titan è oggi riconosciuto come uno dei fenomeni globali della cultura pop giapponese, capace di influenzare la narrativa contemporanea, il linguaggio visivo e i temi trattati da molte opere successive.