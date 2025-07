Disney Plus ha annunciato tutte le novità che arriveranno in streaming ad agosto 2025. Da segnalare la serie Alien: Pianeta Terra e la nuova serie animata Eyes of Wakanda.

Alien: Pianeta Terra - 13 agosto (primi 2 episodi)

Nella serie FX Alien: Pianeta Terra, quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra, “Wendy” e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato “Wendy”, segna una nuova alba nella corsa verso l’immortalità. Dopo che l’astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City, “Wendy” e gli altri ibridi affrontano misteriose forme di vita, più terrificanti di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare.

Eyes of Wakanda - 1° agosto

Eyes of Wakanda, la nuova serie Marvel Animation d’azione e avventura, segue le imprese dei coraggiosi War Dog wakandiani, membri dell’organizzazione segreta Hatut Zeraze, nel corso della storia. In questa avventura globale, dovranno portare a termine missioni pericolose per recuperare i manufatti in Vibranio sperduti nel mondo.

The Twisted Tale of Amanda Knox - 20 agosto (primi 2 episodi)

La miniserie è ispirata alla storia di come Amanda Knox sia stata inizialmente giudicata colpevole del tragico omicidio

della sua coinquilina Meredith Kercher e al suo percorso per conquistare la libertà.

Spidey e i suoi Fantastici Amici Stagione 4 - 27 agosto (6 episodi)

Il Team Spidey continua le sue avventure con i dinosauri e prende il largo per una nuova impresa: le Water-Web!

Con tute Pirata e Water-Web, Spider Island, nuovi veicoli subacquei, Pirate Thing e Jeff lo Squalo, c’è un sacco di

divertimento a base d’acqua. Gli eroi imparano a usare le loro Water-Web per sconfiggere il nuovo cattivo di questa

stagione, Hydro-Man, e fermare il pirata Green Goblin e Steampunk Doc Ock.

C'è Sempre il Sole a Philadelphia Stagione 17 - 27 agosto

Il calendario completo delle uscite su Disney Plus ad agosto 2025