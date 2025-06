Se state cercando un modo per potenziare al massimo le prestazioni della vostra PS5 o del PC con un SSD NVMe di ultima generazione, questa offerta su Amazon merita assolutamente la vostra attenzione. Infatti, Crucial P310 da 1TB con dissipatore è disponibile a soli 91,99€, con uno sconto del 12% rispetto al recente prezzo più basso di 103,99€. Un'occasione rara per acquistare un'unità PCIe Gen4 dalle prestazioni elevatissime a un prezzo così competitivo.

Crucial P310 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Crucial P310 da 1TB è una soluzione ideale per chi desidera velocizzare avvii, trasferimenti di file e caricamenti di giochi, grazie a una velocità di lettura fino a 7.100 MB/s. Questo significa tempi di attesa drasticamente ridotti, sia su console che su PC. In particolare, il modello con dissipatore è perfettamente compatibile con PlayStation 5, rendendolo un aggiornamento semplice ed efficace per espandere la memoria della console senza sacrificare le prestazioni.

Non si tratta solo di gaming. Crucial P310 si dimostra eccezionale anche nelle attività quotidiane, con prestazioni fino al 20% più veloci rispetto ad altri SSD Gen4 per quanto riguarda l’avvio di Windows, di applicazioni pesanti come Adobe Photoshop e Illustrator, o durante l’uso intensivo di software da ufficio come Excel e PowerPoint. La produttività ne beneficia sensibilmente, rendendolo un investimento valido anche per i professionisti.

Oltre alla velocità, questo SSD garantisce maggiore capacità di archiviazione e un ciclo di vita più lungo, con una garanzia limitata di 5 anni a tutela del vostro acquisto. Se volete migliorare sensibilmente la reattività del vostro sistema e prepararvi al meglio per i titoli next-gen, questa è l'opportunità giusta.

Attualmente a soli 91,99€, l'SSD Crucial P310 da 1TB è una delle scelte più intelligenti per chi cerca prestazioni Gen4 di livello superiore a un prezzo davvero accessibile. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per PS5 per ulteriori consigli.

