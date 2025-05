Controller Xbox in edizione speciale in OFFERTA a soli 59€!

Il bellissimo controller Xbox edizione speciale Pulse Cipher è ora disponibile su Amazon a soli 59,39€ invece di 74,99€, con un risparmio del 21%! Questo controller wireless dal design rosso trasparente con interni argentati e finiture metalliche vi permetterà di giocare su Xbox Series X|S, Xbox One, PC e dispositivi mobili. Dotato di impugnature gommate, grilletti metallici bronzati e pulsante Condividi, è personalizzabile tramite l'app Accessori Xbox.

Controller Xbox edizione speciale Pulse Cipher, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Xbox edizione speciale Pulse Cipher è l'acquisto ideale per i gamer che cercano non solo funzionalità avanzate ma anche un design distintivo. Con il suo affascinante colore rosso trasparente e le finiture metalliche color argento e bronzo, questo controller wireless soddisfa le esigenze di chi desidera distinguersi durante le sessioni di gioco. La compatibilità multi-piattaforma lo rende perfetto per chi utilizza Xbox Series X|S al PC fino ai dispositivi mobili potendo passare rapidamente da uno all'altro grazie alla tecnologia wireless e Bluetooth integrata.

Gli appassionati di personalizzazione troveranno nel Pulse Cipher un alleato prezioso, grazie alla possibilità di rimappare i pulsanti tramite l'app Accessori Xbox per adattarlo al proprio stile di gioco. Il pulsante Condividi dedicato è un valore aggiunto per content creator e streamer che desiderano acquisire e condividere screenshot e registrazioni con facilità. Con le impugnature gommate, offre anche il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco, mentre la porta jack da 3,5 mm consente di collegare cuffie compatibili per un'esperienza audio immersiva. Attualmente in offerta a un prezzo ridotto, rappresenta un investimento eccellente per elevare la vostra esperienza videoludica.

Attualmente in offerta a 59,39€ invece di 74,99€, il controller Pulse Cipher rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un accessorio di qualità con un design originale. La combinazione di estetica accattivante, versatilità di connessione e personalizzazione lo rende un acquisto consigliato non solo per i gamer più esigenti, ma per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco su qualsiasi piattaforma.

Vedi offerta su Amazon