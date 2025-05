Collector's edition di Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii al minimo storico di 92€!

La collector's edition di Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii per PS5 è disponibile su Amazon al minimo storico di 92,08€ invece di 129,98€, con uno sconto del 29%! Questa edizione speciale include una statuina di 15 cm, la bandiera dei pirati, una benda per occhio, la spilla moneta del tesoro e un voucher per contenuti digitali esclusivi. Un'occasione imperdibile per vivere l'avventura piratesca di Goro Majima, ex-yakuza che si reinventa capitano in cerca di ricordi perduti e tesori leggendari.

Collector's edition di Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii per PS5, chi dovrebbe acquistarla?

La collector's edition di Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii è consigliata agli appassionati della saga e ai collezionisti dai 18 anni in su che cercano un'esperienza di gioco completa e memorabilia esclusive. Questa edizione soddisfa il desiderio di immergersi completamente nell'avventura piratesca di Goro Majima, offrendo non solo il gioco base ma anche oggetti da collezione come la bandiera dei pirati, una statuina in acrilico alta 15 cm, una benda per occhio e la spilla moneta del tesoro, elementi che arricchiscono l'esperienza di gioco e vi faranno sentire parte della ciurma.

Per i fan più esigenti, questa edizione include anche contenuti digitali esclusivi come il pacchetto ciurma pirata, abiti leggendari, personalizzazione nave e extra Karaoke e CD. L'offerta attuale rende questa collector's edition particolarmente appetibile per chi desidera vivere appieno l'avventura nei panni dell'ex-yakuza, esplorando combattimenti sia per terra che per mare, alla ricerca di ricordi perduti e tesori leggendari. La riduzione di prezzo rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiungere questo pezzo da collezione alla propria libreria videoludica.

Con un prezzo di 92,08€ invece di 129,98€, questa collector's edition rappresenta un'occasione imperdibile per i fan della serie Like a Dragon. Vi consigliamo l'acquisto non solo per il consistente risparmio, ma anche per la ricchezza di contenuti esclusivi che arricchiranno la vostra esperienza di gioco, permettendovi di vivere al massimo questa emozionante avventura piratesca tra combattimenti spettacolari e la ricerca di un leggendario tesoro.

