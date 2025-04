Celebra la Giornata Star Wars con LEGO: scopri le offerte speciali!

Celebrate lo Star Wars Day con le offerte esclusive LEGO! Dal 1 al 5 maggio, iscrivendovi a LEGO Insiders riceverete un portachiavi in omaggio con l'acquisto dell'Astronave di classe Firespray di Jango Fett. Non perdete poi i nuovi set in arrivo il 1° maggio: il Centro di addestramento di Kamino e il Mini-modello del Millennium Falcon, accompagnati da una moneta dedicata all'Astronave di Jango Fett. Una galassia di costruzioni vi aspetta sul sito ufficiale LEGO per rendere indimenticabile il vostro "May the 4th"!

Vedi Star Wars Day LEGO

Star Wars Day LEGO, perché approfittarne?

Le offerte LEGO Star Wars per il 4 maggio rappresentano un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati della saga, dai collezionisti adulti ai giovani fan. Se siete alla ricerca di modellini come droidi o astronavi iconiche, queste promozioni vi permetteranno di ampliare la vostra collezione con set esclusivi e pezzi commemorativi. L'evento May the 4th di quest'anno propone novità entusiasmanti come il Centro di addestramento di Kamino e il mini-modello del Millennium Falcon, perfetti per chi desidera ricreare le scene più memorabili dei film o semplicemente arricchire la propria esposizione.

Vi consigliamo poi di unirvi poi al programma LEGO Insiders e approfittare di un'esclusiva promozione dedicata ai fan di Star Wars! Iscrivendoti gratuitamente, riceverete in omaggio un portachiavi con l'acquisto dell'Astronave di classe Firespray di Jango Fett dall'1/5 al 5/5 o fino a esaurimento scorte. Un'occasione imperdibile per aggiungere un tocco speciale alla tua collezione… o al tuo mazzo di chiavi!

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità per arricchire la vostra collezione con pezzi esclusivi e in edizione limitata, pensati per veri appassionati. Ogni dettaglio è curato con la qualità e la creatività che solo LEGO sa offrire, rendendo ogni set un piccolo capolavoro da costruire e custodire. Che la Forza sia con voi in questa celebrazione unica, dove la fantasia dei mattoncini incontra l’epicità della galassia lontana lontana di George Lucas.

Vedi Star Wars Day LEGO