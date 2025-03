Assassiin's Creed Shadows e Monster Hunter Wilds in SUPER OFFERTA!

CDKeys ha dato il via a una promozione imperdibile dedicata agli appassionati di videogiochi: due dei titoli più importanti del 2025, Assassin's Creed Shadows e Monster Hunter Wilds, sono ora disponibili con sconti eccezionali. Se desiderate arricchire la vostra collezione digitale con giochi di punta a un prezzo imbattibile, questo è il momento perfetto per farlo. Le offerte riguardano sia utenti PC che console, ma solo per un periodo limitato e con codici sconto esclusivi.

Vedi offerte su CDKeys

Sconti CDKeys, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti spicca senza dubbio Assassin's Creed Shadows per PC, acquistabile a soli 48,89€ grazie al codice sconto CREDO1. Il nuovo capitolo della celebre saga Ubisoft vi trasporta nel Giappone feudale, offrendo un'avventura epica tra samurai e ninja.

Ma non finisce qui: anche Monster Hunter Wilds, l’action RPG targato Capcom, è in promozione esclusiva. La versione PC è disponibile a soli 46,99€ utilizzando il codice MHW1 al momento del pagamento, mentre chi gioca su Xbox può acquistare la versione per Series X|S a soli 51,96€ grazie al codice MHWX2. Un'occasione straordinaria per prepararvi alla caccia con un prezzo ridotto prima dell’uscita ufficiale.

Tutte le offerte sono valide solo inserendo Italia come paese di spedizione e accedendo con un account CDKeys. Se acquistate come ospiti, ricordate di selezionare l’Italia come paese di fatturazione al momento del checkout. I codici non sono cumulabili con CDKoins né con altre promozioni attive.

Le promozioni sono disponibili per un periodo limitato, quindi non lasciatevele scappare! È il momento giusto per prenotare due dei giochi più attesi dell’anno a prezzi mai visti. Tornate spesso su CDKeys per scoprire nuove offerte esclusive e aggiornamenti sui titoli in uscita.

Vedi offerte su CDKeys