Apple iPhone 16e: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Apple ha appena aggiornato la gamma iPhone 16 con un nuovo modello: iPhone 16e. Sebbene molti si aspettassero il lancio di un nuovo iPhone SE, il colosso di Cupertino ha invece introdotto uno smartphone che rappresenta un mix tra il passato (iPhone 14) e il presente (iPhone 16), il tutto a un prezzo più accessibile rispetto agli altri modelli della linea. Da oggi, 21 febbraio, i preordini di iPhone 16e sono ufficialmente aperti. Di seguito, vi indichiamo dove poterlo acquistare prima del suo rilascio ufficiale il 28 febbraio 2025.

Apple iPhone 16e, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo iPhone 16e è la scelta ideale per chi desidera uno smartphone Apple con prestazioni aggiornate senza dover affrontare il costo dei modelli di fascia più alta. Il dispositivo riprende il design di iPhone 14, caratterizzato da una scocca con bordi piatti e un display OLED da 6,1 pollici con notch superiore per Face ID e fotocamera frontale. La frequenza di aggiornamento rimane a 60Hz, ma le vere novità si trovano sotto la scocca.

L’iPhone 16e è dotato del potente chip A18, lo stesso utilizzato sugli iPhone 16, supportato da 8GB di RAM per garantire performance elevate. Un’altra innovazione è il nuovo Tasto Azione, che va a sostituire il classico selettore della modalità silenziosa, offrendo un maggiore grado di personalizzazione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x integrato, offrendo la qualità di due fotocamere in una. Anche la batteria è stata ottimizzata per offrire fino a 26 ore di riproduzione video, il miglior risultato per un iPhone da 6,1 pollici. Infine, iPhone 16e introduce la porta USB-C e il nuovo modem Apple C1 per una connettività ancora più stabile e veloce.

Una delle funzionalità più innovative di iPhone 16e è la suite Apple Intelligence, un set di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che migliora l’esperienza utente, dalla scrittura alla creazione di contenuti multimediali. Questa tecnologia sarà disponibile in Italia a partire da aprile 2025 e verrà progressivamente ampliata con aggiornamenti software. Grazie al chip A18, gli utenti potranno sfruttare appieno queste nuove capacità senza compromessi.

Non perdete l’occasione di essere tra i primi a provare il nuovo iPhone 16e! Di seguito, trovate i principali store dove poterlo preordinare.

Ecco dove preordinare iPhone 16e

Amazon

iPhone 16e 128GB (729€): Bianco - Nero

iPhone 16e 256GB (859€): Bianco - Nero

iPhone 16e 512GB (1.109€): Bianco - Nero

Mediaworld

Unieuro

Preordinatelo oggi e siate tra i primi a riceverlo il 28 febbraio 2025!