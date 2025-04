Apple iPhone 16, CHE PREZZO! Su eBay risparmi con questo COUPON!

Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone, oggi è il momento perfetto per farlo: Apple iPhone 16 è disponibile su eBay a soli 740,99€, con un'offerta imperdibile grazie al coupon TECHAPR25, che vi permette di ottenere uno sconto del 5% fino a un massimo di 45€ rispetto al prezzo originale di 779,99€. Basta applicare il codice in fase di checkout per approfittare della promozione.

NB: ricordatevi di usare il coupon TECHAPR25 per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

Apple iPhone 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo iPhone 16 da 128 GB non è soltanto uno smartphone, ma un concentrato di innovazione. Equipaggiato con il potentissimo chip A18, rappresenta un salto generazionale rispetto all'A16 Bionic, offrendo performance eccezionali sia in ambito fotografico che gaming. Questo processore è il cuore pulsante di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale pensata per assistervi nelle attività quotidiane in modo smart e sicuro.

Sul piano fotografico, iPhone 16 alza ulteriormente l'asticella. Con la nuova funzione controllo fotocamera, avete accesso immediato a strumenti avanzati per scatti e video, inclusi zoom e profondità di campo. La fotocamera da 48MP con tecnologia Fusion assicura dettagli straordinari, mentre il teleobiettivo 2x con qualità ottica permette inquadrature perfette anche da lontano. L'obiettivo ultra-grandangolare con autofocus garantisce risultati impeccabili anche nelle foto macro.

La batteria potenziata offre fino a 22 ore di autonomia in riproduzione video, supportata da una ricarica rapida via USB-C o MagSafe. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal resistente Ceramic Shield, offre immagini brillanti e una resistenza doppia rispetto al vetro tradizionale. Il design in alluminio aerospaziale completa un dispositivo progettato per durare nel tempo.

Compatibile con AirPods e tutti gli accessori Apple, iPhone 16 rappresenta oggi uno dei migliori investimenti nel mondo degli smartphone di fascia alta. Approfittate ora dell'offerta eBay: a soli 740,99€ è difficile trovare di meglio.

Vedi offerta su eBay