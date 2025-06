Se siete appassionati di retrogaming e desiderate una console portatile completa e moderna, l'offerta su AliExpress della Anbernic RG40XX H a soli 54,32€ è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Parliamo di una console compatta ma potentissima, ideale per giocare in mobilità senza rinunciare alla qualità dell'esperienza.

Anbernic RG40XX H, chi dovrebbe acquistarla?

Anbernic RG40XX H si distingue per il suo display IPS da 4 pollici con risoluzione di 640x480 pixel, capace di restituire immagini nitide e vivaci grazie all'angolo di visione completo e all'adozione del vetro OCA completamente laminato. Il vero tocco estetico lo offre l'illuminazione RGB dei joystick, con 16 milioni di colori regolabili: un dettaglio che impreziosisce ogni sessione di gioco, rendendola ancora più coinvolgente.

Non solo grafica, ma anche potenza: il cuore della console è un processore quad-core H700, progettato per offrire prestazioni fluide anche con i titoli più esigenti. Con una scheda TF da 64GB già integrata e oltre 5.500 giochi preinstallati, avrete accesso a un vasto catalogo retro senza dover cercare nulla altrove. Inoltre, grazie al supporto per Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2, potrete giocare online, connettervi ad auricolari wireless o sincronizzare facilmente altri dispositivi.

La batteria da 3200mAh garantisce fino a 6 ore di autonomia, e la ricarica rapida tramite porta USB-C vi permetterà di ripartire in breve tempo. A completare il quadro, troviamo la possibilità di collegare la console a una TV tramite uscita HD, trasformando l'esperienza portatile in un vero e proprio salotto retro.

Anbernic RG40XX H è molto più di una semplice console retrò: è un centro di intrattenimento tascabile che unisce estetica, funzionalità e una proposta ludica vastissima. A soli 54,32€ è senza dubbio una delle migliori soluzioni per chi cerca una console portatile completa, performante e dall'estetica accattivante.

