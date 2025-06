Con una mossa inaspettata e senza alcun annuncio ufficiale, Xbox ha aggiunto due dei giochi di ruolo più iconici di sempre al catalogo di Game Pass: sto parlando di Baldur’s Gate: Enhanced Edition e Baldur’s Gate II: Enhanced Edition.

I titoli, sviluppati originariamente da BioWare nel 1998 e nel 2000 e poi rimasterizzati da Beamdog rispettivamente nel 2012 e nel 2013, sono ora disponibili su Xbox Game Pass per console (potete abbonarvi su Amazon) e su Xbox Cloud Gaming.

Una sorpresa tanto gradita quanto attesa, considerando che un errore dell’app Game Pass nel gennaio 2024 aveva già fatto trapelare questa possibilità, con un anno e mezzo di anticipo.

Le versioni Enhanced includono migliorie importanti: correzione di bug, aggiornamenti dell’interfaccia, personaggi e missioni aggiuntive, oltre a ottimizzazioni generali del gameplay.

In totale, i due titoli offrono oltre 100 ore di contenuti, compresi gli storici DLC Sword Coast, Siege of Dragonspear e Throne of Bhaal. È importante precisare che l’offerta riguarda solo la versione console, ma grazie al cloud gaming anche gli utenti PC potranno accedervi.

Nonostante Baldur’s Gate 3, sviluppato da Larian Studios, abbia portato la serie a un nuovo pubblico con le regole della quinta edizione di Dungeons & Dragons, i primi due capitoli restano pietre miliari del genere.

Chiunque abbia amato Baldur’s Gate 3 e desideri approfondire le origini narrative e stilistiche dell’universo di gioco, troverà in questi due titoli un’esperienza imprescindibile.

Certo, la grafica e i sistemi di gioco sono quelli della vecchia scuola, con le regole della seconda edizione di D&D, ma l’anima profonda del gioco di ruolo – quella che ti lega ai personaggi, ti costringe a prendere decisioni difficili e ti premia per l’esplorazione e l’astuzia – è tutta lì, intatta.

Il fatto che siano disponibili gratuitamente tramite Game Pass rende questa un’occasione perfetta per scoprirli o riscoprirli.

