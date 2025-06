C'è una nuova sorpresa in arrivo per i fan di Dragon Ball: presto sarete in grado di provare gratuitamente il nuovo free-to-play dedicato alla celebre saga anime e manga.

Ganbarion e Bandai Namco hanno infatti annunciato l'arrivo dell'Open Network Test per Dragon Ball: Gekishin Squadra, nuovo MOBA precedentemente noto con il nome Dragon Ball Project: Multi.

In occasione dell'annuncio, il team di sviluppo ha annunciato che Dragon Ball Gekishin Squadra non sarà più disponibile esclusivamente su PC e dispositivi mobile, ma ha confermato anche il lancio in contemporanea su PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Al momento non è chiaro se verrà rilasciata anche una versione specifica per Switch 2, motivo per cui attendiamo eventuali delucidazioni in merito.

A differenza di altre produzioni come Sparking Zero (che trovate su Amazon), Gekishin Squadra non si concentrerà solo sui combattimenti tra i diversi personaggi, ma come ogni MOBA che si rispetti richiederà la giusta divisione tra i ruoli e il giusto gioco di squadra. Come del resto fa intuire lo stesso titolo.

Come segnalato da Gematsu, l'annuncio è stato accompagnato anche dal reveal del network test gratuito, che sarà disponibile su tutte le piattaforme previste per il lancio.

La prova gratuita inizierà dalle ore 8.00 italiane del 12 giugno fino alle ore 7.59 del 16 giugno: avrete dunque a disposizione tutto il prossimo weekend per scoprire più da vicino il nuovo ambizioso gioco multiplayer a squadre con eroi e cattivi di Dragon Ball.

Segnalo anche che potete già inserire Dragon Ball Gekishin Squadra nella vostra Wishlist su PlayStation Store e su Steam, così da essere pronti al lancio dell'open beta: al momento non sono disponibili pagine ufficiali per Play Store, App Store e Nintendo Switch, ma dovrebbero venire rilasciate nelle prossime giornate.

Attualmente non è stata ancora rilasciata una data d'uscita ufficiale, ma l'intenzione degli sviluppatori sembrerebbe ancora quella di lanciare il titolo free-to-play entro la fine dell'anno: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori aggiornamenti.