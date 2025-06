Dopo più di un mese dal suo lancio a sorpresa, Oblivion Remastered si aggiorna ufficialmente per la prima volta: Bethesda ha svelato la patch 1.1, attualmente disponibile solo in versione beta.

Pare infatti che le novità per l'edizione rimasterizzata del quarto The Elder Scrolls siano ancora in fase di test, motivo per il quale la patch è stata rilasciata solo per gli utenti Steam che sceglieranno di utilizzare la versione beta di gioco.

L'aggiornamento 1.1 di Oblivion Remastered è già disponibile per gli utenti PC che desiderano provarlo: dovrete accedere alle proprietà di gioco tramite Steam e selezionare Beta nell'apposita finestra.

Di seguito troverete tutte le novità della patch 1.1 in lingua italiana, come riportate sul sito ufficiale di Bethesda al seguente indirizzo:

Oblivion Remastered: novità della patch 1.1

Show hidden content GENERALE Aggiunti i comandi da console ToggleHudVisibility e ShowHud INTERFACCIA Correzione per testo mancante durante l’installazione dell’aggiornamento Deluxe

Correzione per il comando “Salta” che non veniva visualizzato correttamente durante l’introduzione

Correzione per l’inversione delle statistiche delle origini redguard

Correzione per la mancata visualizzazione automatica della mappa locale dentro a spazi interni

Correzione per l’impossibilità di nominare gli oggetti incantati quando si utilizza un controller

Correzione per problemi di punteggiatura nella traduzione cinese

Correzione per stringhe localizzate

Correzione per l’interazione con i santuari daedrici che non mostravano i sottotitoli CRASH Correzione per crash durante il caricamento dopo il viaggio rapido a Vilverin

Correzione per crash durante l’esplorazione della Caverna di Crayfish

Correzione per crash durante il combattimento contro i furfanti sottosviluppati

Correzione per crash durante il pagamento della multa dopo aver rubato a Castel Bravil

Correzione per crash durante il caricamento dei salvataggi rapidi

Correzione per crash durante il caricamento dopo il viaggio rapido ad Accampamento di Mortal

Correzione per crash durante il caricamento di un salvataggio nella casa di Tessitura-Piumata

Correzione per crash durante il passaggio rapido tra le modalità Qualità e Prestazioni

Correzione per crash durante il deposito di oggetti in un forziere nel Pinnacolo di Frostcrag

Correzione per crash durante la creazione di più pozioni contemporaneamente utilizzando ingredienti rubati

Correzione di vari crash della CPU GIOCO Correzione per problemi di animazione del giocatore quando montava a cavallo

Correzione per le braccia dell’alto cancelliere Ocato che non si animavano

Correzione per il blocco delle animazioni degli impiastri durante gli attacchi

Correzione per il Bastone di Sheogorath che non congelava i nemici

Correzione per la mancata generazione del capitano Dugal

Correzione per la mancata visualizzazione degli effetti grafici degli incantesimi di luce

Correzione per lo sfasamento degli indicatori della mappa quando si utilizza un monitor secondario

Correzione per la mappa locale vuota all’apertura

Correzione per l’interruzione della voce fuori campo del santuario di Peryite

Correzione per la visuale in soggettiva posizionata sopra la testa del giocatore

Correzione per l’effetto grafico di Camaleonte che si bloccava sul giocatore

Correzione per le texture della pelle del giocatore non corrispondenti quando infettato da una malattia SISTEMA Correzione per il ripristino delle impostazioni del giocatore durante l’aggiornamento delle impostazioni

Correzione per le impostazioni di mirroring XCloud da PC a Xbox

Correzione per problemi di caricamento infinito

Correzione del blocco del gioco quando si premeva Alt+Tab

Correzione per il salvataggio automatico durante la creazione di un nuovo gruppo di salvataggi

Correzione per il cambio di nome di vecchi file di salvataggio quando il personaggio viene rinominato all’uscita delle fogne

Correzione per l’errata visualizzazione delle risoluzioni ridotte in modalità finestra MISSIONI La battaglia per il controllo di Castel Kvatch - Correzione per Savlian che rimaneva bloccato dopo il combattimento nel cortile del castello

Un coltello nel buio - Correzione per Vicente Valtieri che perdeva i capelli

Alla ricerca della Gilda dei Ladri - Correzione per i PNG che non comparivano

Il Sommerso - Correzione per una pagina del diario che era nascosta sotto a una ciotola

La fanciulla elfica - Correzione per Hieronymus Lex che provava a prendere il busto di Llathasa dall’armadio nella casa di Myvryna Arano

Dato che l'aggiornamento è attualmente disponibile solo per la branch Beta su Steam, chi sta giocando Oblivion Remastered tramite Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) dovrà necessariamente attendere la release pubblica della patch 1.1.

In ogni caso, sembra che il team di sviluppo stia lavorando duramente per risolvere i problemi più gravi di gioco, mentre al momento non sembra esserci ancora alcuna reale novità.

In futuro potremmo comunque vedere ulteriori migliorie, dato che la stessa Bethesda nelle scorse settimane stava chiedendo ai suoi giocatori come migliorare Oblivion Remastered.