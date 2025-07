Se stai cercando un controller da gaming in grado di unire prestazioni elevate, compatibilità estesa e un prezzo imbattibile, allora l’8BitDo Ultimate 2C potrebbe essere una sorpresa. Disponibile su AliExpress a soli 21,97€ con spedizione gratuita, questo gamepad si propone come la scelta ideale per chi vuole giocare seriamente... senza svuotare il portafoglio.

8BitDo Ultimate 2C, chi dovrebbe acquistarlo?

La versatilità è uno dei punti forti dell’Ultimate 2C: è compatibile con PC Windows 10/11, Steam Deck, Raspberry Pi, Android e praticamente qualsiasi piattaforma che supporti input via USB o 2.4G wireless. Non c'è bisogno di software aggiuntivo o complicate configurazioni: lo colleghi e sei subito pronto a giocare. A differenza di molti altri controller, l'Ultimate 2C offre pulsanti R4 e L4 completamente rimappabili, direttamente dal dispositivo. Niente software esterno, nessuna app: tutto avviene a livello hardware. Questo lo rende perfetto per gamer esigenti o per chi vuole una configurazione "su misura" senza perdere tempo.

Una delle sorprese più gradite in questo controller economico è la presenza di joystick e trigger ad effetto Hall firmati GuliKit. Questo tipo di tecnologia utilizza sensori magnetici per garantire una durata maggiore e precisione millimetrica, eliminando il temuto "drift" dei joystick. Il D-pad e i paraurti sono stati migliorati per offrire una sensazione fluida ma scattante. I pulsanti ABXY e gli altri input sono basati su membrana, ma con una reattività sorprendente per la fascia di prezzo.

L’8BitDo Ultimate 2C è un piccolo gioiello nascosto nel mondo dei controller da gaming economici. Offre una combinazione di tecnologia avanzata, comodità e compatibilità che raramente si trova a questo prezzo. Se stai cercando un controller affidabile, reattivo e pronto per qualunque tipo di piattaforma, questo è il momento giusto per provarlo. Oggi è disponibile su AliExpress a 21,97€ con spedizione gratuita. Ma attenzione: l'offerta è valida solo fino al 20 luglio.

