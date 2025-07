Collezionare senza spendere una fortuna? Si può. Se sei un appassionato di Funko Pop o semplicemente cerchi un’idea regalo originale a basso costo, questa è l’occasione giusta: abbiamo selezionato 12 Funko Pop in offerta a meno di 10 euro. Tra personaggi cult, eroi dei fumetti, icone del cinema e serie TV amate da tutti, ce n’è davvero per ogni tipo di collezionista. Negli ultimi anni i Funko Pop sono diventati un fenomeno globale: piccoli, colorati e sempre riconoscibili, riescono a racchiudere l’essenza di un personaggio in pochi centimetri. Per arricchire la propria collezione o di iniziarne una da zero, questa selezione dimostra che non serve spendere una cifra per portarsi a casa un pezzo di cultura pop. Ma attenzione: a questi prezzi, potrebbero sparire in fretta.