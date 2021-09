Offerte di settembre Amazon: le migliori offerte tech

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, ovviamente, troviamo tantissimi prodotti tecnologici, che spaziano dalle smart TV sino a mouse, tastiere e accessori gaming delle migliori marche.

Ad esempio, per soli 626,05€ potete mettere le mani sull’ottima smart TV Samsung UE65AU7190UXZT, dotata di uno splendido pannello da 65″ a risoluzione 4K in grado di riprodurre immagini nitide e cristalline, permettendovi di cogliere i minimi dettagli di ogni immagine, mentre la tecnologia Motion Xcelerator garantisce una compensazione automatica di ogni singolo frame in base alla fonde dei contenuti.

Se cercate un notebook da gaming equilibrato ed economico, invece, potete sfruttare l’offerta sul Lenovo IdeaPad 5, proposto a soli 779€ ed equipaggiato con un monitor 14″ IPS a risoluzione FullHD e con una luminosità di 300 nit, così da offrirvi immagini dettagliate e nitide ad ogni angolazione.

Ad animare il notebook Lenovo IdeaPad 5 è un processore AMD Ryzen 7 5700U, dotato di otto core e sedici thread, mentre, se volete giocare, dovrete far affidabilmente alla soluzione grafica integrata AMD Radeon Graphics, utile per eseguire titoli non molto impegnativi.

Infine, se state cercando un mouse gaming, non possiamo che consigliarvi il buon Logitech G502 HERO, che potete acquistare a soli 49,99€, dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione.

Questi sono solo alcuni dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

