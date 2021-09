Offerte di settembre Amazon: Kindle, Echo, Fire TV Stick e altro ancora a prezzi da Black Friday

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di dispositivi Amazon.

Per partire, potreste iniziare da un semplice speaker Echo Dot, disponibile sia nella sua versione di 3° o 4° generazione, per poi passare ai dispositivi dotati di schermo, come Echo Show 5 e Echo Show 8, equipaggiati rispettivamente con display touchscreen da 5″ e 8″, con i quali potrete anche effettuare video chiamate con i vostri cari o vedere i vostri contenuti preferiti su Amazon Prime Video.

Se siete amanti della lettura, invece, potreste iniziare da un semplice Kindle, ora dotato di una luce frontale integrata, o un Kindle Paperwhite, più sottile e leggero e resistente all’acqua, così da non dover temere di danneggiarlo in spiaggia, piscina o vasca da bagno. Infine, se volete divertirvi alla grande con i contenuti multimediali, la Fire TV Stick 4K viene in vostro aiuto e, se puntate al meglio, abbiamo anche la Fire TV Cube, che permette l’accesso ai contenuti 4K con supporto a Dolby Vision, HDR e HDR10+.

Infine, per la sicurezza della vostra abitazione, potreste prendere in considerazione l’acquisto delle videocamere della serie Blink, tra cui la Blink Mini, installabile in pochi minuti e in grado di connettersi alla rete WiFi domestica. Per migliorare la qualità della vostra rete, magari aggiungendo il supporto al nuovo standard WiFi 6, trovate anche il nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete.

