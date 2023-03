Offerte di Primavera: 7 videogame da acquistare ora a meno di 10€

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino alla mezzanotte di oggi, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli trovate tantissimi videogiochi per le maggiori console, che potete portarvi a casa a prezzi davvero imperdibili!

Nel caso il vostro budget sia un po’ ridotto, non disperate! Su Amazon sono presenti svariati videogiochi che costano poco e, aiutarvi a fare i vostri acquisti nel modo migliore possibile, abbiamo pensato di scrivere questo articolo per indicarvi sette videogiochi che potete comprare subito a meno di 10 euro.

Queste offerte sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori schede video.

Ricordiamo, inoltre, che ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte disponibili online, che potete trovare nella nostra area dedicata del sito, oltre a invitarvi a consultare la nostra pagina dedicata a tutte le offerte di Primavera.

Back 4 Blood

Back 4 Blood è uno sparatutto cooperativo in prima persona ambientato in un mondo post-apocalittico ed è considerato il successore spirituale della serie Left 4 Dead. La trama segue i “Cleaners”, sopravvissuti che combattono contro creature infette chiamate “Ridden”. Il gameplay si concentra sul gioco cooperativo fino a quattro giocatori, ma può essere giocato anche in single-player con l’intelligenza artificiale a supporto. Nel titolo dovrete collaborare con gli altri utilizzando armi, strategie e abilità per sconfiggere gli Ridden e superare ostacoli nei vari livelli.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona multiplayer ambientato nel 2042, undicesimo capitolo della celebre serie Battlefield. La trama è incentrata su un mondo sull’orlo della guerra totale, con potenze mondiali in competizione per le risorse. Dovrete combattere in enormi mappe dinamiche, rappresentanti diverse regioni globali. Il titolo offre modalità multiplayer fino a 128 giocatori su console next-gen e PC e introduce i “Specialisti”, personaggi unici con abilità e gadget specifici, sostituendo il precedente sistema di classi.

Kingdom Hearts III

Dodicesimo titolo della serie Kingdom Hearts e l’ultimo capitolo della “saga di Xehanort”, Kingdom Hearts III segue le vicende di Sora, accompagnato dai suoi fedeli amici Paperino e Pippo, nella loro ricerca dei sette guardiani della luce per contrastare l’oscurità che minaccia i mondi Disney. Durante il viaggio, i protagonisti incontrano personaggi famosi di Disney e Pixar, tra cui Elsa di Frozen, Woody di Toy Story e Rapunzel di Oceania.

Warhammer End Times – Vermintide

Ambientato nell’universo di Warhammer, Warhammer: End Times – Vermintide si focalizza sul combattimento contro orde di creature chiamate Skaven, esseri simili a ratti antropomorfi che minacciano il mondo. Potrete scegliere tra cinque personaggi, ognuno con abilità, armi e stili di gioco distinti, come il Witch Hunter, l’Empire Soldier e il Dwarf Ranger. Vermintide offre un gameplay cooperativo fino a quattro giocatori, con un sistema di combattimento in tempo reale che combina elementi di sparatutto e azione corpo a corpo.

Balan Wonderworld

Balan Wonderworld segue le avventure di Leo Craig e Emma Cole, due bambini che si imbarcano in un viaggio attraverso un misterioso teatro magico, guidati dal maestro delle cerimonie Balan. Il teatro è costituito da dodici livelli tematici, ognuno rappresentante i cuori e le menti delle persone che Leo ed Emma incontrano durante la loro avventura. Balan Wonderworld si distingue per la sua meccanica di “costumi”, che consentono ai personaggi di acquisire poteri speciali e abilità uniche. Si potranno raccogliere oltre 80 costumi diversi, ognuno con le proprie capacità, come volare, muoversi velocemente o attaccare i nemici.

Darksiders III

Darksiders III segue la storia di Furia, una delle quattro Cavalieri dell’Apocalisse e sorella dei protagonisti dei precedenti giochi, Guerra e Morte. Furia è incaricata dal Consiglio Arso di cacciare e eliminare i Sette Peccati Capitali, creature potenti che hanno preso il controllo della Terra dopo il prologo dell’apocalisse. Durante la sua avventura, Furia scoprirà verità nascoste sul destino del mondo e dei suoi fratelli. Il gameplay di Darksiders III si concentra sull’azione e sul combattimento, con Furia che utilizza una frusta e varie armi magiche per sconfiggere i nemici. Il titolo presenta un sistema di evoluzione dei personaggi basato sull’esperienza e la personalizzazione delle abilità.

Grid Legends

GRID Legends è il titolo ideale per chi desidera un’esperienza di guida meno tecnica e più orientata al divertimento rispetto ai classici simulatori di corse come Assetto Corsa. Grazie al suo approccio arcade, il gioco offre un’esperienza di guida accessibile e coinvolgente, caratterizzata da sfide adrenaliniche, manovre audaci e una sana dose di competitività tra i piloti. Una delle caratteristiche più interessanti di GRID Legends è la sua innovativa modalità Storia, che si discosta dai soliti cliché dei giochi di corse.