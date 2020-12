Offerte di fine anno su PlayStation Store, saldi PS4 da 4,99 euro

Sony ha lanciato una nuova ondata di sconti su PlayStation Store relativa ai migliori giochi PS4 per celebrare l’ormai imminenza della fine del 2020.

Tra i giochi in offerta, e ce n’è per cinque pagine quindi potete immaginare l’abbondanza della selezione, troviamo alcune hit della generazione sia tra i big che fra i prodotti più piccoli che meriterebbero la vostra attenzione.

In lista ci sono:

Uncharted L’Eredità Perduta

Red Dead Redemption 2

Death Stranding

Resident Evil 2

Control

MediEvil

Monster Hunter World Iceborne

Spiritfarer

God of WarMan of Medan

Little Nightmares

Nioh

Il range dei titoli che abbiamo segnalato oscilla tra i 4,99 euro e i 19,99 euro, per cui ce n’è davvero per tutte le tasche.

Le offerte coprono esclusivamente i giochi per PlayStation 4, diversamente da quella dei giorni scorsi che invece includeva sconti anche sui prodotti cross-gen per PS5. Questi sconti termineranno il 23 dicembre.

Ad ogni modo, come abbiamo riportato nel nostro approfondimento, sono in tanti i giochi di questo piccolo catalogo a supportare la potenza di calcolo aggiuntiva della console next-gen, migliorando le proprie performance – come nel caso di Control.