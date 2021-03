Offerte del weekend Amazon: tornano gli sconti sugli accessori gaming Logitech

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su dispositivi ed accessori Surface che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Ad esempio, tra i vari prodotti proposti a prezzo scontato troviamo la tastiera meccanica Logitech G910 Orion Spectrum, che attualmente potete portarvi a casa a soli 109,99€, rispetti ai 208,99€ di listino, per un risparmio reale di ben 99€. La tastiera reagisce fino al 25% più velocemente delle altre grazie agli interruttori meccanici Romer-G ed include una vasta componente di personalizzazione. I giocatori potranno scegliere i loro colori preferiti per personalizzare l’illuminazione dei tasti da un totale di 16 milioni di colori; ogni pulsante è illuminato in modo uniforme, il che lo rende distinguibile all’istante e facilita il gioco anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera meccanica Logitech G910 Orion Spectrum dispone di nove tasti G personalizzabili che consentono di accedere a importanti comandi e macro. Arx Control e docking per smartphone ‎permettono di aggiornare e accedere ai dati di gioco mentre sei in azione, e controllare al volo i dispositivi iOS e Android. La tastiera è completa di un comodo poggiapolsi e ha una disposizione ottimale dei tasti, che garantisce comfort e precisione nel gioco ma anche fuori: non mancano i controlli multimediali dedicati, con cui prendere il controllo di musica e video grazie ai controlli one-touch per disattivare l’audio, riprodurre, mettere in pausa e saltare brani.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su accessori gaming Logitech tra gli sconti del weekend di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

