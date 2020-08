Observer System Redux arriverà anche su PC, disponibile la demo giocabile

Annunciato originariamente solo per Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X per il prossimo periodo natalizio, Observer System Redux, versione rimasterizzata dell’originale per le console di nuova generazione, arriverà anche su Windows PC.

Il titolo dovrebbe aggiungere nuovi contenuti alla storia del gioco, oltre ad apportare un notevole miglioramento grafico, dal sistema di illuminazione completamente rimaneggiato agli asset 4K fino a terminare con il supporto a HDR, ray tracing ed altro ancora. Infine, System Redux proporrà un gameplay ampliato, che include nuove meccaniche di gioco, nuovi segreti da svelare, meccaniche stealth rivisitate, interrogatori neurali aggiuntivi e miglioramenti della qualità dell’esperienza apportati grazie al contributo della community di Observer.

A sorpresa, Bloober Team, software house responsabile dello sviluppo e che ha già all’attivo diversi titoli horror interessanti, come Layers Of Fear, ha reso disponibile una demo giocabile del prodotto su Steam. Ecco i requisiti richiesti:

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/10 – 64 bit

Processore: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: @1280×720: GeForce GTX 1050 3 GB / Radeon RX 560 4 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 16 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX 11.0 compatibile

Note aggiuntive: Gioco in sviluppo, Ray Tracing disponibile nella versione completa.

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 – 64 bitowy

Processore: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: @60 FPS (1920×1080): GeForce GTX 1060 6 GB/ Radeon RX 590

DirectX: Versione 12

Memoria: 16 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX 12.0 compatible

Note aggiuntive: Gioco in sviluppo, Ray Tracing disponibile nella versione completa.