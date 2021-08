Oblivion, noto attore dipendente dal gioco: “giocavo fino alle 4 di mattina”

La saga di The Elder Scrolls è iniziata nel 1994 ed è riuscita a guadagnare una popolarità crescente anche grazie ai capitoli più recenti (quelli degli anni 2000, per intenderci), tra i quali figura anche Oblivion.

Episodi come Morrowind, Oblivion e Skyrim possiedono dei pregi indiscussi, e l’attore James McAvoy può confermarlo con assoluta certezza.

I fan sono ancora molto affezionati al gioco uscito nel 2006, al punto che qualcuno lo ha ricreato in Unreal Engine 5 (rendendolo a tutti gli effetti next-gen).

Tra i vari demake emersi in tempi recenti ce n’è anche uno dedicato al titolo di Bethesda: se vi state chiedendo come apparirebbe su PS1, la risposta è già qui (con tanto di video).

Nel corso di un’intervista con il magazine Forbes, l’attore noto per Split, Glass X-Men e tanti altri film ha rivelato di aver sviluppato una vera e propria dipendenza per The Elder Scrolls IV.

Da quando lo ha ricevuto in regalo nel 2007 su Xbox 360, McAvoy ha ammesso di aver giocato tantissimo all’action RPG, impegnandosi in sessioni di molte ore.

L’attore ha capito di avere un problema quando il bisogno di giocare ha iniziato ad influire negativamente sui suoi impegni quotidiani (via GameRant).

Invece di memorizzare le linee di dialogo per i ruoli da interpretare, passava tantissimo tempo sul gioco, spesso anche durante la notte, finendo per fare le ore piccole.

«Mi è capitato di rimanere sveglio fino alle 4 di mattina giocando a The Elder Scrolls IV e mi è capitato di pensare “questo gioco mi sta davvero mandando nell’Oblivion”».

La dipendenza di McAvoy è peggiorata nel periodo successivo, ma alla fine l’attore ha trovato una soluzione drastica: distruggere il gioco.

«Dopo aver giocato fino alle 5:30», ha spiegato, «ho estratto il disco e l’ho messo sul fornello. Poi ho acceso il fuoco e sono rimasto a guardare mentre bruciava e si squagliava».

Negli ultimi dieci anni, James McAvoy non ha più toccato i videogiochi, ma non è da escludere che Skyrim Anniversary Edition potrebbe rischiare di farlo tornare sui suoi passi.

In effetti, di tempo dall’uscita del quarto episodio ne è passato parecchio: a marzo 2021 il gioco ha ufficialmente spento la quindicesima candelina.

Ma anche il quinto non scherza: dal lancio di Skyrim sono trascorsi ben dieci anni, il tempo giusto per confermare un prezioso mito sulle volpi.