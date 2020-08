NVIDIA RTX, leak per la (impressionante) RTX 3090 da 24 GB

Il prossimo 1 settembre, NVIDIA dovrebbe presentare ufficialmente la sua nuova line-up di schede grafiche da gaming, che andranno a sostituire le RTX 20 nella linea delle top di gamma. Tuttavia, un leak di cui è venuto a conoscenza il sito specializzato Videocardz potrebbe aver già svelato quello che vedremo durante la presentazione di martedì – con tre nuove GPU d’avanguardia pronte a salire sul palco.

La top di gamma sarebbe l’impressionante RTX 3090: si parla di una scheda grafica addirittura da 24 GB, mentre RTX 3080 conterebbe su 10 GB e RTX 3070 su 8 GB di VRAM. Secondo le indiscrezioni, sarebbe prevista anche un’altra variante di 3080, presumibilmente una 3080Ti, che arriverebbe a 20 GB – ma che verrebbe lanciata solamente in seguito e non insieme alle altre tre.

I primi due modelli ad arrivare dovrebbero essere 3090 e 3080, già a metà settembre, mentre la 3070 arriverebbe a fine mese. Tutte le schede conterebbero su Ray-tracing di seconda generazione e sulla terza generazione di Tensor Core. Secondo le informazioni, sarebbe sicuro il supporto a Display Port 1.4a e HDMI 2.1, oltre a quello a un nuovo connettore NVLINK e a PCI Express 4.0.

Le specifiche di RTX 2090 sarebbero invece le seguenti:

5248 COre

24 GB GDDR6X

Bus da 384.bit

Limite di banda di circa 1 TB

Non ci rimane che attendere ulteriori dettagli direttamente da NVIDIA, per scoprire cosa aspettarci dalle GPU di prossima generazione. Intanto, dettagli sui prezzi avevano già lasciato supporre che la prossima generazione di schede grafiche da gaming non sarà per tutte le tasche – o, almeno, non nei modelli più ricercati.