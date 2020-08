La nuova NVIDIA RTX 3090 Ampere potrebbe costare 1.399 dollari

Se pensavate di risparmiare qualche soldo per portarvi a casa la nuova top di gamma delle schede grafiche NVIDIA RTX, speriamo che abbiate cominciate già da qualche tempo. Mentre il 1 settembre dovremmo assisteremo all’annuncio ufficiale delle nuove GPU serie 30, che saranno mosse dalla nuova tecnologia Ampere e consentiranno una maggiorata e ulteriore potenza grafica, sono emersi in Rete dei rumor che suggeriscono un prezzo non troppo clemente per il modello high-end.

Secondo le voci, confermate da diverse fonti (ma comunque voci), la linea sarebbe capeggiata da una RTX 3090 che avrebbe un prezzo di partenza di $1.399. La scheda grafica sarebbe commercializzata, come in passato per le sue precedenti, anche in una speciale Founders Edition, che in questo caso vedrebbe il prezzo arrivare a $1.499.

L'attuale top di gamma NVIDIA, la RTX 2080 Ti

Se queste informazioni venissero confermate, si tratterebbe di un aumento considerevole rispetto ai costi di listino della top di gamma attuale, RTX 2080 Ti con tecnologia Turing, che aveva un prezzo di partenza di $999 in alcune varianti e, nella sua Founders Edition, arrivava a $1.199.

Dietro questo innalzamento di prezzo ci sarebbe il passaggio alle memorie GDDR6X, estremamente all’avanguardia e più costose nella manifattura – e le GPU in questione ne abbonderebbero, dal momento che si parla di una versione della RTX 3090 da 24 GB – la RTX 2080Ti arrivava a 11 GB.

Al momento, tuttavia, rimaniamo nel campo dei rumor: vedremo il prossimo 1 settembre quali indiscrezioni troveranno effettiva conferma sul palco di NVIDIA.