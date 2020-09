Nvidia RTX 3090 è più grande di PS5 e Xbox Series X?

L’evento Nvidia tenutosi durante la giornata di ieri, 1 settembre 2020, ha presentato al mondo le nuove Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090, le nuove e sorprendenti GPU di prossima generazione.

I prezzi delle nuove RTX sono fissati a 499 dollari/519 euro per la GeForce RTX 3070, 699 dollari/719 euro per la GeForce RTX 3080 e infine 1499 dollari/1549 euro per la GeForce RTX 3090.

Con la scheda grafica RTX 3090 in particolare, Nvidia ha lanciato la sua Geforce più grande e potente fino ad oggi. Ora, sono in molti a essersi posti una domanda piuttosto ovvia, che trascende le semplici questioni tecniche: quanto è grande la 3090 rispetto a PS5 e Xbox Series X, specie in termini di lunghezza?

La risposta arriva da Shen Ye – Capo Marketing di HTC – attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: l’RTX 3090 di Nvidia risulta infatti essere più alta di Seriex X, oltre che decisamente più potente (grazie ai 24 GB di memoria GDDR6X), sebbene il costo della GPU sarà decisamente maggiore rispetto a quello della piattaforma Microsoft (ampiamente sotto i 1000 dollari).

Parliamo di 313 mm (12,3 pollici) di lunghezza e 138 mm (5,4 pollici) di larghezza. Da quello che siamo riusciti a capire Xbox Series X è lunga 301 mm e larga 151 mm.

La RTX 3090 di Nvidia è più grande anche di una semplice Xbox One X e di una PS4 Fat (alta 29,5 centimetri), sebbene PS5 resta al momento imbattuta in quanto a dimensioni (la console next-gen Sony è infatti alta 38 centimetri e spessa 9).

Ricordiamo, in base a quanto reso noto ieri pomeriggio, che la RTX 3090 – prevista per il 24 settembre prossimo – sarà equipaggiata con 10.496 CUDA core, il tutto accompagnato da ben 24GB di GDDR6X collegati su un bus a 384 bit e una larghezza di banda teorica massima di 936GB/s e 35,7TFLOP di potenza.

Infine, sia PS5 che Xbox Series X vedranno la luce entro la fine del 2020, sebbene al momento non sono ancora noti data di uscita e prezzo di entrambe le piattaforme.