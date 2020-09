Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090 annunciate (coi trailer impressionanti di Cyberpunk 2077 e Fortnite con Ray Tracing)

Durante l’evento Nvidia conclusosi pochi minuti fa, sono state presentate ufficialmente le nuove Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090 con tanto di prezzo e data di uscita (oltre a tutte le impressionanti caratteristiche delle nuove GPU Ampere).

I prezzi sono fissati a 499 dollari/519 euro per la Nvidia GeForce RTX 3070, 699 dollari/719 euro per la Nvidia GeForce RTX 3080 e 1499 dollari/1549 euro per la Nvidia GeForce RTX 3090.

La prima – dotata di 8 GB di memoria video GDDR6X – è prevista durante il mese di ottobre di quest’anno, la seconda arriverà invece negli Stati Uniti il 17 settembre prossimo mentre la terza – che dovrebbe garantire prestazioni fino al 50% in più in confronto alla TITAN RTX – è attesa per il 24 dello stesso mese.

Nel corso dell’evento è stato anche annunciato (con tanto di video) che il celebre battle royale di Epic Fortnite supporterà il Ray Tracing e il DLSS (il quale usa sapientemente l’intelligenza artificiale per l’upscaling della risoluzione risparmiando potenza della GPU).

Anche l’attesissimo Cyberpunk 2077 ha fatto capolino durante la diretta, con un nuovo trailer dedicato proprio al Ray Tracing.

Trovate entrambi i filmato poco più in basso, in tutto il loro splendore:

Più nel dettaglio, la RTX 3090 sarà equipaggiata con 10.496 CUDA core, il tutto accostato da 24GB di GDDR6X collegati su un bus a 384 bit e una larghezza di banda teorica massima di 936GB/s e 35,7TFLOP di potenza.

La RTX 3080 offrirà invece 8704 CUDA core e 10GB di memoria GDDR6X con bus a 320 bit, banda teorica massima di 760GB/s e un boost clock di 1,71GHz (tradotto in 29,7TFLOPS in FP32). Lato Ray Tracing parliamo di ben 30 shader TFLOPS, 58 RT TFlops e 238 Tensor TFLOPS.

Infine, la RTX 3070 sarà equipaggiata con 5.888 CUDA core e 8GB di memoria GDDR6 con bus a 256 bit, con banda teorica massima di 512GB/s sino a 20,4TFLOP di performance in FP32. Ultimi ma non meno importanti i 20 Shader TFLOPS, 40 RT-TFLOPS e 163 Tensor-TFLOPS.