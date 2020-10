Nvidia RTX 3070 Ti cancellata? Ma ci sarebbe una sorpresa

Nvidia RTX 3080 è da pochissimo nei negozi, non senza alcuni problemi che hanno reso l’adozione iniziale più complicata del previsto.

Tuttavia, la casa delle schede grafiche sarebbe in procinto di rafforzare ulteriormente la sua lineup con altri due modelli, delle varianti di quelli già in circolazione.

Secondo quanto riporta VideoCardz, via PCGamesN, ci sarebbero stati dei rimpasti nella strategia per le nuove schede grafiche RTX in cantiere.

Una RTX 3070 con memoria raddoppiata sarebbe stata messa in produzione a discapito della RTX 3070 Ti da 6144 core CUDA, che sarebbe stata scartata non sappiamo precisamente per quale ragione.

In questo caso, la memoria a disposizione passerebbe dagli attuali 8GB a 16GB, fornendo ancora più potenza ad un prodotto considerato entry level nella nuova generazione di Nvidia.

Non è chiaro se anche tale GPU sarebbe programmata già per quest’anno come revisione al volo del modello appena commercializzato.

La Nvidia RTX 3080 da 20GB arriverebbe infatti sul mercato addirittura già nel mese di dicembre, come avevamo riportato pochi giorni fa, praticamente due-tre mesi dopo il lancio della versione originale.

Se confermata, questa variante raddoppierebbe di fatto la memoria della scheda, svettando ulteriormente dagli attuali 10GB.