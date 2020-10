NVIDIA RTX 30, le nuove GPU (tra cui la RTX 3080 da 20 GB) sarebbero attese per fine anno

Se state attendendo le nuove GPU della linea NVIDIA RTX 30, potreste dover aspettare un po’ più a lungo del previsto. Secondo quanto svelato dai colleghi del sito specializzato VideoCardz, che si dicono certi di avere informazioni da fonti affidabili vicine al produttore, NVIDIA avrebbe deciso di ricalendarizzare tutte le uscite per il prossimo mese di dicembre.

Nello specifico, si parla del lancio di una RTX 3080 da 20 GB e di una RTX 2070 da 16 GB. La già vociferata RTX 3060 Ti, invece, sarebbe attesa verso metà novembre.

Le GPU della famiglia NVIDIA RTX 30

Al momento non è dato conoscere i motivi di questo cambio di piani da parte di NVIDIA, ma è probabile che – come affermato dal CEO pochi giorni fa – l’eccezionale domanda alla quale il produttore si è trovato di fronte, a confronto con le possibilità dell’offerta e della sua catena produttiva, abbia portato a ricalcolare date più realistiche, come già successo con l’attesa RTX 3070, ora in uscita alla fine del mese.

Per il momento si tratta di indiscrezioni e rimaniamo in attesa che sia direttamente NVIDIA a pronunciarsi su queste ulteriori varianti delle sue GPU. Nel frattempo, voci parlano di una AMD pronta a lanciare tre nuove GPU da 16 GB con architettura Navi 21 – motivo per cui NVIDIA si starebbe preparando a far esordire questi ulteriori modelli, per occupare tutte le possibili fasce del mercato.

Per tutti i dettagli sulle schede della famiglia NVIDIA RTX 30 vi rimandiamo al nostro ricchissimo articolo dedicato, dove trovate specifiche, disponibilità e prezzi.