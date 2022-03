State of Play annunciato: finalmente Hogwarts Legacy

A sorpresa, PlayStation ha annunciato un nuovo State of Play per il 17 marzo 2022, ossia giovedì prossimo, alle 22 ora italiana. L’evento sarà dedicato solo ed esclusivamente ad Hogwarts Legacy.

Il gioco ambientato nell’universo di Harry Potter ci metterà nei panni di un maghetto intento a seguire le lezioni della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Il nuovo RPG sviluppato dal team Avalanche Software è sicuramente tra i titoli più attesi tra quelli basati su una licenza di successo.

A differenza dello State of Play di alcuni giorni fa, il nuovo evento mostrerà il gameplay del titolo, davvero molto atteso per tutti i fan del celebre maghetto. Poco sotto, il tweet di conferma con un breve teaser.

Wands at the ready for an all new State of Play focused on Hogwarts Legacy, featuring an extended first look at gameplay this Thursday, March 17 at 2 PM PT: https://t.co/TwujdB2cBr pic.twitter.com/bFZMWjdZ2t

— PlayStation (@PlayStation) March 14, 2022