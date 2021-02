Nuovi artwork del gioco sci-fi da ex BioWare, Naughty Dog e Santa Monica Studio

Potreste non aver mai sentito parlare di Archetype Entertainment: si tratta di uno studio di sviluppo con sede ad Austin, in Texas, guidato da veterani del settore. Fondato nel 2019, Archetype è una divisione di Wizards of the Coast.

Il team include professionisti del settore, tra cui programmatori provenienti da BioWare, Naughty Dog, 343 Industries, id Software, Santa Monica Studio e molti altri.

Com’è possibile leggere nel sito ufficiale della compagnia, il team di è dato l’obiettivo di “creare un ambiente in cui sviluppatori e appassionati hanno la possibilità di dare il massimo, avallando la critica costruttiva e incoraggiando il feedback di tutti i membri del nostro team per rendere i nostri giochi fantastici.”

Ora, l’insider Shinobi602 ha condiviso via Twitter alcuni nuovi artwork raffiguranti location sci-fi realmente sorprendenti apparsi sul sito dello sviluppatore, che non possono non rimandare alla mente la saga di Mass Effect (con una punta neanche troppo velata di Star Wars).

Al momento in cui scriviamo, questo progetto non ha ancora un titolo ufficiale, né sono noti i dettagli specifici del gioco. L’unica cosa certa, è che con il fior fiore delle menti creative attualmente al lavoro sul titolo, potrebbe uscire fuori qualcosa di realmente interessante. Ovviamente, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Per gli amanti della fantascienza, ricordiamo che Electronic Arts e il team BioWare hanno annunciato che presto potremo mettere le mani su Mass Effect: Legendary Edition, rimasterizzazione della storica trilogia dedicata al comandante Shepard. Ma non solo: il team statunitense è anche al lavoro su un nuovo capitolo della saga di Mass Effect, pronto raccoglierà l’eredità della prima trilogia facendo dimenticare il flop di Mass Effect: Andromeda.