GeForce RTX 3080, ci siamo? NVIDIA fissa un evento

Gli appassionati di gaming su PC hanno una nuova data da cerchiare sul calendario, che potrebbe essere fondamentale: nel corso della giornata odierna, infatti, NVIDIA ha annunciato che il 1 settembre prossimo terrà una conferenza dedicata alle sue novità in arrivo, durante la quale scopriremo dettagli sulle «prossime innovazioni nel gaming e nella grafica» per il produttore di Santa Clara, direttamente per bocca del CEO Jensen Huang.

Al momento la compagnia non ha diffuso ulteriori dettagli, al di là del fatto che l’evento sarà alle ore 18.00 italiane e sarà trasmesso sul sito ufficiale a questo indirizzo. Tuttavia, è legittimo aspettarsi che possano emergere importanti novità sulla prossima generazione di GPU di casa NVIDIA, la serie RTX 3000, tra le quali troveremo anche la top di gamma attesissima RTX 3080, erede dell’attuale ammiraglia RTX 2080.

Ci sono numerose indiscrezioni che parlano di un lancio delle nuove GPU già per il 9 settembre, quindi a stretto giro rispetto alla possibile presentazione del 1 settembre, ma anche in questo caso siamo in attesa di conferme ufficiali. Il sito specializzato TweakTown, tuttavia, afferma di avere conferme da molteplici fonti sul lancio in questa data, che sarebbe stato assicurato anche dai partner che commercializzeranno le GPU sotto i loro marchi.

Sappiamo anche di una architettura Ampere per le nuove schede grafiche, dopo la presentazione di maggio scorso, e siamo in attesa di vedere in che modo andrà a migliorare le performance possibili in sede di gaming.

Il 1 settembre, insomma, sarà un giorno importante per il gaming su PC e le sue tecnologie: vi raccomandiamo di viverlo su SpazioGames.

Fonte: NVIDIA | VIA: The Verge