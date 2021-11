Nuova acquisizione (e c’entrano GTA e Red Dead Redemption)

Nel futuro di Take-Two Interactive non c’è solo GTA, sebbene la serie criminale per eccellenza è sicuramente tra le più ambite dai giocatori di tutto il mondo.

Del resto, Rockstar ha da poco fatto tornare tornare in auge la trilogia dei più classici GTA mai usciti nell’epoca dei 128-bit con la GTA Trilogy.

Un’opera di rimasterizzazione che ha tutto sommato creato qualche grattacapo, specie per quanto riguarda una versione specifica della compilation.

Senza contare che Take-Two crede che il franchise di Grand Theft Auto durerà tanto quanto la saga di James Bond, e che quindi già si parla di ipotetici GTA 7 e Red Dead Redemption 3.

Ora, come riportato da VGC, è stata ufficializzata l’acquisizione di Roll7 da parte del publisher Private Division, una delle aziende sotto il controllo di Take-Two.

Con questa novità, Il publisher di GTA e Red Dead Redemption ha quindi acquisito il team di sviluppo di OlliOlli, il noto titolo sugli skate.

A quanto pare però Roll7 non si occuperà solo del nuovo capitolo della serie sportiva chiamato OlliOlliWorld, ma anche di un nuovo gioco annunciato.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Roll7 nella famiglia Private Division», ha detto Michael Worosz, capo di Private Division.

«Come team appassionato di sport d’azione, vedere come Roll7 è in grado di combinare il brivido della competizione con lo zen del raggiungimento del flow-state in un videogioco è notevole, e non vediamo l’ora di mostrare al mondo questo fenomeno con l’uscita di OlliOlli World questo inverno», ha concluso.

Ma non solo: a quanto pare GTA Trilogy ha la valutazione degli utenti più bassa di sempre su Metacritic, cosa questa che ha generato non pochi malumori.