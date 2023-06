Zotac RTX 3060 Ti a meno di 350€! 18% di sconto!

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la scheda video Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge, che attualmente potete portarvi a casa a soli 347€, con un risparmio reale di oltre 76€, pari a uno sconto del 18%, sull'usuale prezzo di listino di 423,11€.

Dotata della GPU GA104 basata sull'architettura NVIDIA Ampere, la scheda video Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge è in grado di gestire facilmente i giochi più recenti e intensivi in termini di grafica, offrendo immagini nitide, dettagliate e fluide. La scheda video Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge è dotata di 8 GB di memoria GDDR6, permettendo di gestire senza problemi anche applicazioni che richiedono un grande quantitativo di memoria video.

Il design della scheda video Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge è orientato all'efficienza e al raffreddamento. Dispone di due ventole che lavorano in sinergia per ridurre al minimo il calore generato durante l'uso intensivo.

