Zombie e sfide all'arma bianca nei nuovi giochi gratis del weekend Xbox

Xbox ha ufficializzato i suoi nuovi giochi gratis del weekend, che potete già iniziare a scaricare da questo momento sulle vostre console grazie all'iniziativa Free Play Days.

Si tratta di una promozione riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Core e Ultimate (lo trovate scontato su Amazon).

Come riportato anche da Game Pass Tracker sui social, sono ben 4 i giochi di questo fine settimana.

Ecco, elencanti poco più in basso:

Unturned

Dead by Daylight

Sand Land

For Honor

Unturned è un indie voxel di genere survival, in cui il giocatore si immedesima in un sopravvissuto ad un'apocalisse zombie provocata da un errore durante una ricerca sull'immortalità.

Dead by Daylight è invece il noto survival horror asimmetrico sviluppato da Behaviour Interactive. È stato pubblicato anche per Xbox Series X nel 2020.

A seguire, Sand Land è un recente GDR d'azione dove vestirai i panni di Beelzebub, il Principe dei Demoni, impegnato a guidare la sua banda di improbabili eroi. Si tratta dell'ultimo gioco basato sulle opere del compianto Akira Toryiama.

Infine, For Honor è il celebre action basato su combattimenti all'arma bianca prodotto da Ubisoft. «Tuffati nel caos della guerra nei panni di un Cavaliere, un Vichingo, un Samurai, un Wu Lin o un Viaggiatore», recita la descrizione ufficiale sul sito del publisher.

Se vorrete continuare a giocare anche dopo questo fine settimana, il catalogo di Xbox Game Pass si espande ancora con un nuovo gioco gratis al day-one, disponibile già a partire dal prossimo mese.

Restando sempre in casa Xbox, un leaker ha confermato che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a quanto pare sarà disponibile su Game Pass a breve.

Infine, vediamo quali sono tutti i giochi già confermati come in arrivo nel 2024 gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass, tra esclusive e non.