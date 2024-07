Xbox Game Pass annuncia un nuovo gioco gratis al day-one di agosto

Salvo sorprese dell'ultima ora, come accaduto nel caso di Call of Duty Modern Warfare 3 nella scorsa giornata, il catalogo di Xbox Game Pass non dovrebbe più ricevere aggiornamenti per il mese di luglio: di conseguenza, è arrivato il momento di pensare alla line-up di agosto.

Per il prossimo mese erano già stati confermati due giochi gratis, che vi avevamo segnalato nel nostro articolo dedicato, ma adesso è arrivata la terza conferma ufficiale, che sarà disponibile fin dal day-one.

Il blog ufficiale Xbox Wire ha confermato infatti che il prossimo mese verrà reso disponibile Core Keeper su Game Pass fin dal 27 agosto 2024, giorno di lancio del titolo.

Si tratta di un'avventura sandbox mineraria che può essere affrontata in cooperativa da 2 fino a 8 giocatori in contemporanea, oppure con una speciale campagna single-player.

In questa produzione con pixel art 2D verrete teletrasportati in un mondo sotterraneo antico, con biomi tutti da scoprire, tesori nascosti e creature decisamente insolite: dovrete potenziare la misteriosa reliquia "The Core" andando all'avventura, ma gestendo allo stesso tempo una base da costruire, migliorare le vostre abilità e raccogliere sempre più materiali.

Il titolo è già stato reso disponibile in accesso anticipato su PC, ma presto potrà essere giocato anche dagli utenti su console per il lancio ufficiale, senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti iscritti a Game Pass (lo trovate scontato su Amazon).

Core Keeper sarà ufficialmente disponibile per il download non solo ovviamente su PC, ma anche su Xbox Series X|S: al momento non è chiaro se verrà rilasciata anche una versione in Cloud dedicata.

Continueremo ovviamente a tenere monitorati tutti gli ultimi aggiornamenti per il catalogo del servizio in abbonamento e vi informeremo tempestivamente non appena arriveranno ulteriori annunci.

Nel frattempo, segnaliamo che il catalogo potrebbe ricevere un altro gioco importante ad agosto: secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in arrivo la trilogia di Crash Bandicoot gratis.