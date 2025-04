Zelda Wind Waker HD su Switch 2 potrebbe uscire per davvero

La nostalgia dei fan di Zelda potrebbe presto essere appagata. Le recenti dichiarazioni di Nintendo aprono nuovi scenari per due dei capitoli più amati della saga: Wind Waker e Twilight Princess, la cui assenza su Nintendo Switch ha lasciato perplessi molti fan.

Lasciando infatti da parte le versioni remaster di Breath of the Wild (che trovate su Amazon) e Tears of the Kingdom per Switch 2, la saga classica potrebbe tornare.

Durante un'intervista con Kinda Funny, Nate Bihldorff, vicepresidente senior dello sviluppo prodotti di Nintendo of America, ha chiarito un punto fondamentale: la presenza di un gioco nel catalogo Nintendo Switch Online non esclude affatto la possibilità di una sua rimasterizzazione o rifacimento separato.

Una precisazione che ribalta completamente le aspettative dei fan, preoccupati che l'inclusione di The Legend of Zelda: Wind Waker nella libreria GameCube del Nintendo Switch 2 potesse segnare la fine delle speranze per una versione rimasterizzata.

«Tutte le opzioni sono sul tavolo,» ha affermato Bihldorff, rispondendo prontamente alla domanda se l'inclusione del gioco nel servizio in abbonamento precludesse l'arrivo della versione Wii U sulla nuova console.

Una risposta rapida che, pur non confermando nulla di specifico, mantiene vive le speranze dei fan che attendono versioni dedicate di questi capolavori sulla piattaforma Nintendo.

Wind Waker, rilasciato originariamente nel 2003, rappresenta uno dei capitoli più distintivi della saga di Zelda, grazie al suo stile cel-shaded che all'epoca divise l'opinione pubblica ma che col tempo è diventato iconico.

La sua rimasterizzazione per Wii U nel 2013 ha dimostrato quanto questo titolo potesse brillare con una veste grafica aggiornata, migliorando non solo l'aspetto visivo ma anche alcuni elementi di gameplay.

Lo stesso vale per Twilight Princess, un'avventura dal tono più cupo e maturo che ha saputo conquistare una fetta importante di pubblico.

Entrambi questi titoli, nonostante la loro popolarità, non hanno ancora trovato spazio sulla famiglia di console Switch, una mancanza che ha generato numerose speculazioni e richieste da parte dei fan.

Per i fan della serie Zelda, la porta rimane quindi aperta. Le parole di Bihldorff, pur nella loro calcolata vaghezza tipica dello stile comunicativo Nintendo, trasmettono un messaggio chiaro: mai dire mai.

