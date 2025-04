Zelda Nintendo Switch 2 Edition gratis: ecco come funziona

Il Direct di Nintendo Switch 2 ci ha dato già tantissime informazioni da elaborare, e tante altre ne arriveranno indubbiamente nei prossimi giorni e settimane. Tra queste c'è anche la conferma dell'esistenza dei giochi "potenziati" di Nintendo Switch, che si chiameranno ufficialmente giochi in versione Nintendo Switch 2 Edition.

Queste edizioni saranno disponibili solo per una selezione di giochi e offriranno miglioramenti visivi, nuove funzionalità o modalità di gioco aggiuntive, a seconda del titolo.

I contenuti dei giochi Nintendo Switch 2 Edition potranno essere giocati esclusivamente su Nintendo Switch 2, mentre la versione base del gioco rimarrà compatibile con la prima Nintendo Switch.

I giocatori che possiedono già il gioco originale, sia in formato fisico che digitale, potranno acquistare separatamente l’upgrade pack tramite Nintendo eShop, My Nintendo Store o rivenditori selezionati. Attualmente non è stato comunicato il prezzo di questi upgrade, ma c'è almeno una buona notizia per chi vuole "potenziare" The Legend of Zelda: Breath of the Wild oppure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Uno dei primi titoli confermati per questa iniziativa è The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che riceverà un upgrade con le seguenti migliorie insieme al suo sequel:

Supporto per il servizio ZELDA NOTES tramite Nintendo Switch App

Frame rate e risoluzione migliorati

Tempi di caricamento ridotti

Supporto HDR

Mentre sarà possibile acquistare questo upgrade nelle modalità citate sopra, i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno scaricare gratis alcuni upgrade pack tra cui quello dei due The Legend of Zelda, a condizione di possedere la versione base del gioco.

Nintendo Switch 2 arriverà sul mercato a partire dal 5 giugno, pronta per dare il via a un'estate decisamente di fuoco con la nuova generazione di Nintendo.

