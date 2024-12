Zelda: Twilight Princess "rivive" in Unreal Engine 5

Un fan del mondo Nintendo ha ricreato alcune ambientazioni di The Legend of Zelda: Twilight Princess utilizzando l'Unreal Engine 5.

Senza nulla togliere a capolavori come Breath of the Wild (che trovate su Amazon), anche il capitolo nato su GameCube e Wii ha ancora il suo perché.

Ora, come accaduto anche di recente a Ocarina of Time (sebbene quest'ultimo abbia dalla sua una demo giocabile), anche Twilight Princess è stato "riletto" in UE5.

Il video, pubblicato su YouTube dal canale "RwanLink" (via DSO Gaming), mostra una versione moderna e realistica del classico gioco Nintendo.

Il filmato, della durata di 15 minuti, presenta per i primi 10 minuti le sequenze ricreate in UE5, mentre negli ultimi 5 l'artista spiega il processo creativo dietro il progetto.

La grafica aggiornata cattura perfettamente l'atmosfera matura e cupa tipica di Twilight Princess, pur utilizzando un motore grafico moderno.

Questo remake amatoriale offre uno sguardo affascinante su come potrebbe apparire un rifacimento ufficiale del gioco con tecnologie attuali.

Tuttavia, l'autore ha precisato che non intende rendere il progetto disponibile al pubblico, limitandosi a condividerlo come tributo per i fan.

Il video di Twilight Princess, così come gli altri remake amatoriali citati, mostra il grande interesse della community per versioni aggiornate dei classici videogiochi.

Sebbene si tratti di progetti non ufficiali, testimoniano la passione dei fan e il desiderio di vedere i propri titoli preferiti con una veste grafica al passo coi tempi.

Questo progetto si inserisce in un filone molto popolare di remake non ufficiali realizzati dai fan utilizzando l'Unreal Engine 5. Negli ultimi mesi sono apparsi numerosi video che ricreano classici videogiochi con una grafica modernizzata, tra cui anche Elden Ring.

Parlando ancora di Zelda, vi siete chiesti dove si colloca Echoes of Wisdom nella timeline? Alla domanda ha di recente risposto Nintendo.