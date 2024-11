Zelda Ocarina of Time Remake è giocabile, grazie ai fan

Un appassionato ha ricreato una parte di The Legend of Zelda: Ocarina of Time utilizzando l'Unreal Engine 5.5.

Ancora oggi è possibile godere del gioco grazie al remake uscito qualche anno fa per Nintendo 3DS che è ancora possibile trovare su Amazon.

Del resto, nonostante gli anni sul groppone, il gioco è uno di quei classici intramontabili che hanno fatto la storia.

Il modder conosciuto come "CryZENx" ha rilasciato una nuova demo giocabile che riproduce la "Road to Great Fairy", ovvero il percorso per raggiungere la Fata Radiosa dopo lo scontro con King Dodongo (via DSO Gaming).

Questa ricreazione amatoriale si distingue per l'alto livello di fedeltà all'originale, implementando meccaniche di gameplay funzionanti come l'utilizzo dell'ocarina, la raccolta di oggetti e le interazioni con i personaggi non giocanti.

La demo sfrutta le tecnologie avanzate di Unreal Engine 5.5 come Nanite e Lumen, offrendo una grafica notevolmente migliorata rispetto al gioco originale per Nintendo 64.

Il progetto, realizzato da una singola persona, dimostra le potenzialità di Unreal Engine 5 nel ricreare classici videogiochi con una veste grafica moderna.

Nonostante Nintendo non abbia piani ufficiali per un remake di Ocarina of Time, questa demo permette ai fan di avere un assaggio di come potrebbe apparire il gioco con la tecnologia attuale.

La demo è liberamente scaricabile online qui per chiunque voglia provarla (sperando che Nintendo non butti giù il tutto). Oltre alle migliorie grafiche, include elementi come un sistema di inventario funzionante e cutscene renderizzate in tempo reale.

Per i possessori di schede grafiche NVIDIA RTX serie 40, è presente anche il supporto a DLSS 3 per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Questi progetti amatoriali dimostrano le potenzialità creative offerte dai moderni motori grafici, permettendo a singoli appassionati di dare nuova vita a classici videogiochi o creare esperienze originali ispirate a franchise famosi.

A tal proposito, alcuni giorni fa uno YouTuber ha ricreato in Unreal Engine 5 un ambiente di Elden Ring, mostrando come potrebbe apparire il gioco di From con una grafica migliorata.